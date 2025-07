Sabalenka schafft gegen Siegemund die Wende. Bild: keystone

Sabalenka beendet Siegemunds Märchen +++ Fritz schafft erstmals Halbfinal-Qualifikation

Taylor Fritz steht erstmals im Halbfinal von Wimbledon und Aryna Sabalenka verliert erstmals im Turnier einen Satz. Das sind die Fakten des 9. Turniertages.

Mehr «Sport»

Sabalenka beendet Siegemunds Märchen

Aryna Sabalenka, die Topfavoritin und Weltnummer 1 bei den Frauen, wendete ein überraschendes Ausscheiden mit viel Mühe ab. Die Belarussin verlor gegen die Deutsche Laura Siegemund erstmals im Turnier einen Satz und lag im dritten Satz 1:3 und dann noch einmal mit einem Break 3:4 zurück. Nach fast drei Stunden setzte sich Sabalenka aber 4:6, 6:2, 6:4 durch.

Siegemund, nur die Nummer 104 des WTA-Rankings, hatte in der 3. Runde Australian-Open-Champion Madison Keys ausgeschaltet und im Alter von 37 Jahren erstmals die Wimbledon-Viertelfinals erreicht. Sabalenka strebt nun am Donnerstag ihren ersten Finaleinzug beim Rasenklassiker an – als klare Favoritin gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova oder die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Fritz erstmals im Halbfinal

Der Amerikaner Taylor Fritz steht erstmals in einem Wimbledon-Halbfinals. Der Weltranglisten-Fünfte setzte sich 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 20) durch und fing sich nach einem Loch im dritten Satz auf eindrückliche Art wieder.

Zweimal – 2022 gegen Rafael Nadal und vor einem Jahr gegen Lorenzo Musetti – hatte Fritz im Viertelfinal verloren, nun steht der Finalist des letzten US Open als erster Amerikaner seit sieben Jahren (John Isner) in Wimbledon im Halbfinal. Dort trifft er auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder den letzten verbliebenen Briten Cameron Norrie. (abu/sda)