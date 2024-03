Die Vorgeschichte zu dieser Partie verleiht Nardis Sieg eine zusätzliche Note des Aussergewöhnlichen. Der Italiener war schon in der Qualifikation gegen den Belgier David Goffin gescheitert, rutschte aber als sogenannter «Lucky Loser» ins Haupttableau für den Argentinier Tomas Martin Etcheverry nach. Mit Djokovic bezwang Nardi sein grosses Idol. Vor Beginn des Turniers hatte er erklärt, in seinem Zimmer ein Poster vom Serben hängen zu haben.

«Er kam als Lucky Loser ins Turnier, also hatte er nichts zu verlieren. Er hat gut gespielt und verdient den Sieg. Ich war mehr überrascht von meinem Level. Das war wirklich, wirklich schlecht. Diese zwei Dinge kommen zusammen: Er hat einen grossartigen, ich einen echt schlechten Tag.»

Das war Djokovic noch nie passiert. Noch nie verlor er bei einem Turnier dieser Kategorie oder bei einem Grand-Slam-Event gegen einen in der Weltrangliste derart tief eingestuften Kontrahenten. Der 20-jährige Nardi, der auf der Tour erst seinen fünften Sieg errang, bezwang den Serben bei dessen erstem Auftritt in Kalifornien seit fünf Jahren 6:4, 3:6, 6:3.

Novak Djokovic scheitert beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells in der 3. Runde. Der kaum bekannte Italiener Luca Nardi, die Nummer 123 im Ranking, schafft gegen den Serben die Sensation.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

US Open 2023: Djokovic – Medwedew 6:3, 7:6, 6:3.

US Open 2023: Djokovic – Medwedew 6:3, 7:6, 6:3.

Weiterbildung? Brauche ich nicht – so viele Schweizer denken das

SBB nach drei Jahren wieder in den schwarzen Zahlen – Gewerkschaft fordert Massnahmen

Masterplan oder «Pfusch»?: So will Jacqueline Badran die 13. AHV finanzieren

Selenskyj: Situation an der Front besser +++ Ukraine bestellt Vatikan-Botschafter ein

Apropos Kirschlorbeer: Diese 5 Pflanzen willst du auch nicht in deinem Garten

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Lecco-Präsident warnt vor Spielmanipulationen – und verdächtigt die eigenen Spieler

Calcio Lecco steht in der italienischen Serie B vor dem Abstieg. Nach der gestrigen Niederlage gegen Palermo liess der Präsident Paolo Leonardo Di Nunno mit kuriosen Aussagen aufhorchen – der Italiener forderte, dass die Handys seiner Spieler abgehört werden.

Zehn Spiele vor Saisonende sehen die Zukunftsaussichten von Calcio Lecco nicht gerade rosig aus. Das Team aus Norditalien steht auf dem letzten Platz – um noch auf den viertletzten Platz zu klettern und so den direkten Abstieg in die Serie C abzuwenden, bräuchte Lecco ein wahrliches Schlussfurioso.