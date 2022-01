Am Montag gaben die Djokovics eine Pressekonferenz – Zweifel bleiben dennoch bestehen. Bild: keystone

Nach dieser kritischen Frage bricht die Familie Djokovic ihre Pressekonferenz ab

Am Montag hat die Familie Djokovic in Belgrad eine Pressekonferenz gegeben. Das Thema: der Erfolg vor Gericht der Weltnummer 1 Novak Djokovic, dessen Visum nun doch gültig ist, womit er in Melbourne verbleiben kann.

Die Pressekonferenz wurde von Novaks Bruder Djordje geleitet, welcher von der schwierigen Zeit der Weltnummer 1 in den letzten Tagen berichtete. Danach kamen der Reihe nach Djokovics Mutter Dijana, Onkel Goran und Vater Srdijan zu Wort. Die Botschaft der Djokovics: Novaks Freispruch sei ein grosser Sieg, die Gerechtigkeit habe gewonnen.

Dennoch bleiben in der Causa Djokovic einige offene Fragen – diese wollte auch die Familie nicht aus dem Weg räumen. Das heisse Thema: Djokovics positiver Corona-Test vom 16. Dezember, welcher es dem Serben ermöglichte, ohne Impfung nach Australien einzureisen.

Die Pressekonferenz in Belgran in voller Länge. Video: YouTube/talkRADIO

Djordje bestätigte auf Anfrage eines Journalisten, Djokovic sei tatsächlich positiv getestet worden. Eine Journalistin hakte daraufhin nach und wollte wissen, was Novak am Tag nach dem erhaltenen Testergebnis gemacht habe. Darauf wollte die Familie offensichtlich nicht antworten: Djordje ging nicht auf die Journalistin ein, sondern erklärte daraufhin die Pressekonferenz für beendet.

Das Brisante an dieser Frage ist, dass zuletzt immer wieder Bilder aufgetaucht sind, die zeigen, dass Djokovic in den Tagen nach seinem positiven Test ohne Maske oder sonstige Vorsichtsmassnahmen bei diversen Events gewesen ist.

Am 16. Dezember lancierte die serbische Post eine Briefmarke zu seinen Ehren. Djokovic schüttelte dabei bester Laune und bester Gesundheit munter Hände. Am selben Tag zeigen Bilder, wie er ohne Maske bei einer Diskussionsrunde in einem Innenraum teilnahm.

Am 17. nahm Djokovic an einer Preisverleihung für Kinder in seiner Tennisakademie in Belgrad teil und posierte dabei entspannt und ohne Maske für gemeinsame Fotos. Und am 18. bestritt Djokovic ein Fotoshooting und befand sich damit weiterhin weder in Quarantäne noch in Isolation. (dab)