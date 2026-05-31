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French Open: Marta Kostyuk wirft Iga Swiatek raus

epa13006282 Marta Kostyuk of Ukraine celebrates after winning her Women&#039;s 4th round match against Iga Swiatek of Poland at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, ...
Hat einen Lauf: die Ukrainerin Marta Kostyuk.Bild: keystone

Überraschung am French Open: Kostyuk wirft Vierfach-Siegerin Swiatek raus

31.05.2026, 13:2531.05.2026, 13:25

Iga Swiatek, die Nummer 3 der Welt, scheidet am French Open in den Achtelfinals aus. Gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 15) verliert die Polin in etwas über anderthalb Stunden 5:7, 1:6.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass Swiatek in Roland Garros bereits im Achtelfinal scheitert. Seither gewann sie das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres viermal und erreichte einmal die Viertel- beziehungsweise Halbfinals.

Poland&#039;s Iga Swiatek leaves the court after losing to Ukraine&#039;s Marta Kostyuk in the fourth-round tennis match at the French Open in Paris, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Christophe Ena) Ig ...
Iga Swiatek verabschiedet sich aus Paris.Bild: keystone

Kostyuk, die in der dritten Runde am vergangenen Freitag Viktorija Golubic besiegte, zieht hingegen erstmals in ihrer Karriere in die Viertelfinals in Paris ein. Zudem ist die 23-Jährige auf Sand seit 15 Spielen ungeschlagen.

In der Runde der besten Acht trifft Kostyuk entweder auf Belinda Bencic oder auf ihre Landsfrau Jelina Switolina. (dab/sda)

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