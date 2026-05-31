Hat einen Lauf: die Ukrainerin Marta Kostyuk. Bild: keystone

Überraschung am French Open: Kostyuk wirft Vierfach-Siegerin Swiatek raus

Mehr «Sport»

Iga Swiatek, die Nummer 3 der Welt, scheidet am French Open in den Achtelfinals aus. Gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 15) verliert die Polin in etwas über anderthalb Stunden 5:7, 1:6.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass Swiatek in Roland Garros bereits im Achtelfinal scheitert. Seither gewann sie das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres viermal und erreichte einmal die Viertel- beziehungsweise Halbfinals.

Iga Swiatek verabschiedet sich aus Paris. Bild: keystone

Kostyuk, die in der dritten Runde am vergangenen Freitag Viktorija Golubic besiegte, zieht hingegen erstmals in ihrer Karriere in die Viertelfinals in Paris ein. Zudem ist die 23-Jährige auf Sand seit 15 Spielen ungeschlagen.

In der Runde der besten Acht trifft Kostyuk entweder auf Belinda Bencic oder auf ihre Landsfrau Jelina Switolina. (dab/sda)