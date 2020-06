Sport

Tennis

Taylor Townsend über Rassismus im Tennis: Weder Venus noch Serena



Bild: AP

Townsend: «Jeder sieht eine Schwarze und denkt, es sei Venus oder Serena»

Anlässlich der Rassismus-Debatte nach dem Tod des schwarzen George Floyd klagt Tennisspielerin Taylor Townsend an. Die Nummer 73 der Weltrangliste sagt in einem Video, das die Frauen-Tour WTA publizierte, sie werde ständig verwechselt: «Jeder sieht eine Schwarze und denkt, es sei Venus oder Serena (Williams) oder Sloane (Stephens). Ich war wirklich schon jede von ihnen, nur nie ich selber.»

Sie habe auch schon Leute vom Gegenteil überzeugen müssen, die behaupteten, sie sei die 16-jährige Coco Gauff. «Ich bin nicht Coco Gauff, aber wir sehen alle gleich aus», so die 24-jährige Amerikanerin.

Townsend, deren bislang grösster Erfolg das Erreichen der Achtelfinals an den US Open 2019 war, nannte ein weiteres Beispiel dafür, wo sie häufig mit Rassismus konfrontiert werde: bei den Eingangskontrollen. «Ihr läuft einfach durch und niemand hält euch auf. Dann komme ich: meine Tasche wird kontrolliert, meine Akkreditierung auch und dasselbe bei meinem Coach. Das ist unsere Realität und es geschieht immer wieder, Woche für Woche, an jedem Turnier, egal ob in den Vereinigten Staaten oder sonstwo.»

Während momentan viele Leute daran glauben, dass die anhaltenden Proteste nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten eine Wende bedeuten, macht sich Taylor Townsend keine Illusionen. «Es wird sich nichts ändern. Ich hoffe, die Proteste schaffen ein Bewusstsein dafür, dass die Menschen darüber reden wollen. Und dass man öfter versucht, sich in die Lage eines anderen zu versetzen.» (ram)

