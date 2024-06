French Open: Swiatek in eigener Liga +++ auch Alcaraz im Viertelfinal

Iga Swiatek deklassierte ihre Gegnerin. Bild: keystone

Alcaraz im Viertelfinal +++ Swiatek in eigener Liga

Iga Swiatek und Carlos Alcaraz werden am French Open ihrer Favoritenrolle gerecht und qualifizieren sich souverän für die Viertefinals.

Alcaraz im Viertelfinal gegen Tsitsipas

Auch bei den Männern kam der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz zu einem einfacen Sieg. Der 21-jährige Spanier bezwang einen körperlich angeschlagenen Félix Auger-Aliassime (ATP 21) klar 6:3, 6:3, 6:1. Im Viertelfinal dürfte es nun deutlich komplizierter werden. Alcaraz trifft in Stefanos Tsitsipas, dem Finalisten von 2021, auf einen weiteren Mitfavoriten. Der als Nummer 9 gesetzte Grieche kam nach einem Fehlstart zu einem sicheren Viersatzsieg gegen den italienischen Aussenseiter Matteo Arnaldi (ATP 35).

Swiatek lässt Potapowa nicht den Hauch einer Chance

Iga Swiatek macht beim French Open in den Achtelfinals gegen Anastasia Potapowa kurzen Prozess. Nur 40 Minuten benötigt die topgesetzte Polin für das 6:0, 6:0 gegen die Russin.Swiatek, beim French Open schon dreimal Turniersiegerin (2020, 2022, 2023), gab am Sonntagmorgen in Paris gegen Potapowa – die Weltnummer 41, die in der 2. Runde Viktorija Golubic ausgeschaltet hatte -, nur zehn Punkte ab.

Für die Weltranglistenerste, die vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Madrid und Rom triumphiert hatte, war es der 16. Sieg in Serie. In Paris allerdings stand Swiatek in der 2. Runde gegen Naomi Osaka kurz vor dem Ausscheiden. Die Japanerin führte im dritten Satz mit Breakvorsprung und nutzte einen Matchball nicht.

Swiatek trifft in den Viertelfinals auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 6). Die letztjährige Wimbledonsiegerin und French-Open-Finalistin von 2019 setzte sich gegen die serbische Qualifikantin Olga Danilovic (WTA 125) souverän in zwei Sätzen durch.

(kat/sda)