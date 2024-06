Selbst, wenn er in die Luft geworfen wird, behält er Stil: Carlo Ancelotti ist mit nun fünf CL-Titeln der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs.

Selbst, wenn er in die Luft geworfen wird, behält er Stil: Carlo Ancelotti ist mit nun fünf CL-Titeln der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs. Bild: keystone

«Ich liebe beide Klubs, ich habe grossen Respekt für den BVB. Ich werde immer dankbar dafür sein, was der Klub mir gegeben hat. Es ist schade, dass es jetzt dieses direkte Duell geben musste, aber so ist der Fussball eben manchmal.»

Für Bellingham war die Angelegenheit eine besonders emotionale, denn der Engländer spielte zuvor bei Dortmund, wo er zum Superstar reifte, ehe er für über 100 Millionen Euro nach Madrid wechselte. Seine Vergangenheit in Deutschland sprach er auch im Platzinterview an.

«Wir müssen ehrlich sein, Dortmund war das bessere Team in der ersten Halbzeit, sie hätten 2:0 oder 3:0 führen können. Aber sie haben uns nicht gekillt, so konnten wir zurückkommen.»

«Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und wir hätten vielleicht auch ein bisschen mehr als das 0:2 verdient gehabt. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Gefühl, wir haben sie. Von der ersten Sekunde an haben wir der ganzen Welt gezeigt, dass wir hier sind, um zu gewinnen.»

Gregor Kobel nahm als erster Schweizer Torhüter an einem Champions-League-Final teil. Und der Zürcher war seiner Aufgabe absolut gewachsen. Er zeigte besonders in der zweiten Halbzeit mehrere Top-Paraden. Im Anschluss an die Partie sagte er im Platzinterview gegenüber dem ZDF:

Die Grasshoppers spielen auch nächste Saison in der Super League. Die Zürcher gewinnen das Rückspiel der Auf-/Abstiegs-Barrage dank eines späten Treffers auswärts gegen den FC Thun 2:1.

GC und Eckbälle. Beim 1:1 im Barrage-Hinspiel war diese Thematik ein Zankapfel gewesen. Schliesslich hatte aus 19 Möglichkeiten gar nichts herausgeschaut. Im wohl wichtigsten Moment der Saison zeigten die Zürcher aber, dass sie es durchaus können mit den Eckbällen. In der Stockhorn Arena in Thun ist längst die Nachspielzeit angebrochen, als Awer Mabil den Ball zur Mitte bringt, er findet den Kopf von Kristers Tobers, und Asumah Abubakar drückt ihn über die Linie und rettet eine verkorkste Saison des Rekordmeisters in extremis, während die Thuner auch zum dritten Mal in einer Barrage den Kürzeren ziehen.