«Bin äusserst enttäuscht über das Gerichtsurteil» – das sagt Djokovic zu seiner Ausweisung

Novak Djokovic kann seinen Titel am Australien Open in Melbourne nicht verteidigen. Dem Einspruch der Weltnummer 1 gegen den Visums-Entzug wird nicht stattgegeben. Der Serbe muss das Land verlassen.

Gegenüber der australischen Zeitung «The Age» hat sich Djokovic bereits zum Entscheid geäussert.

Enttäuschter Djokovic

«Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um mich auszuruhen und um mich zu erholen, erst danach werde ich mich weiter dazu äussern. Ich bin äusserst enttäuscht über das Gerichtsurteil.»

Kooperation mit den Behörden

«Das Gericht hat meinem Einspruch, die Annullierung des Visums abzulehnen, nicht stattgegeben, was bedeutet, dass ich nicht in Australien bleiben und nicht an den Australian Open teilnehmen kann. Ich respektiere die Entscheidung des Gerichts und werden mit den zuständigen Behörden in Bezug auf meine Ausreise aus Australien zusammenarbeiten.»

Unangenehmer Fokus

«Es ist mir unangenehm, dass der Fokus in den vergangenen Wochen auf mir lag und ich hoffe, dass wir uns jetzt alle auf das Spiel und auf das Turnier konzentrieren können. Ich möchte den Spielern, Turnieroffiziellen, Mitarbeitern, Freiwilligen und Fans alles Gute für das Turnier wünschen.»

Die grosse Kraftquelle

«Abschliessend möchte ich meiner Familie, meinen Freunden, meinem Team, meinen Unterstützern, Fans und meinen serbischen Landsleuten für ihre anhaltende Unterstützung danken. Sie alle waren mir eine grosse Kraftquelle.»

