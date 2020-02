Sport

Tennis: Roger Federer fällt nach Knie-Operation bis nach den French Open aus



«War die richtige Entscheidung» – Federer fällt nach Knie-OP bis nach dem French Open aus

Hiobsbotschaft für Roger Federer und die Tennisfans weltweit: Der 38-jährige Basler musste sich am Mittwoch einer Knie-Arthroskopie unterziehen und wird bis und mit dem French Open keine Turniere bestreiten können. Seine Rückkehr ist im Juni auf Rasen vorgesehen.

Auf Twitter gab Federer bekannt, dass er schon seit einiger Zeit leichte Probleme mit dem rechten Knie hatte. «Ich hoffte, dass diese weg gehen würden, doch dies war nicht der Fall.» Nach Konsultation der Ärzte habe er sich deshalb für die Operation entschieden.

Das komplette Statement «Mein rechtes Knie hat mir schon länger Probleme gemacht. Ich hoffte, das geht vorbei, aber nach einer Untersuchung und Gesprächen mit meinem Team, habe ich mich gestern einer Operation in der Schweiz unterzogen. Nach der Prozedur haben mir die Ärzte bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war. Sie sind zuversichtlich, dass ich mich komplett erhole. Als Resultat verpasse ich leider die Auftritte in Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami und das French Open. Ich bin dankbar für die Unterstützung aller. Ich kann es kaum erwarten, bald wieder zu spielen. Wir sehen uns auf Rasen!»

Federer verpasst deshalb die Turniere in Dubai, Indian Wells und Miami sowie das French Open in Paris. Im letzten Jahr hatte er zwei davon gewonnen (Dubai, Miami), einen Final (Indian Wells) und einen Halbfinal (Paris) erreicht. Die aktuelle Nummer 3 wird in der Weltrangliste deshalb einige Positionen verlieren.

In diesem Jahr bestritt der 20-fache Grand-Slam-Champion erst das Australian Open als Ernstkampf, wo er im Halbfinal an Novak Djokovic scheiterte. Daneben bestritt er in den letzten drei Monaten aber eine ganze Reihe von Showkämpfen, zuletzt vor knapp zwei Wochen den «Match in Africa» in Kapstadt gegen Rafael Nadal. (abu/sda)

