Severin Lüthi über Roger Federer: Es geht im erhofften Tempo weiter



Coach Lüthi über Federers Heilungsverlauf: «Es geht im erhofften Tempo weiter»

Nach der Coronavirus-Pause ist geplant, dass im August wieder erste Tennis-Spiele der ATP- und der WTA-Tour durchgeführt werden. Definitiv nicht dabei ist Roger Federer. Da eine zweite Operation am Knie nötig war, verkündete der Baselbieter im Juni, dass er erst im nächsten Jahr wieder auf die Tour zurückkehren wird.

Danach war es weitgehend ruhig geworden um den 20-fachen Grand-Slam-Sieger. Am Sonntag aber gab sein Trainer Severin Lüthi gegenüber dem SRF erstmals Auskunft zum Heilungsverlauf Federers.

Dabei zeigte sich Lüthi optimistisch. Dieses Mal verlaufe alles nach Plan, so der Schweizer Davis-Cup-Captain: «Seit der zweiten Operation ist es im erhofften Tempo weitergegangen. Bisher habe wir natürlich noch auf grosse Belastungen verzichtet und eine Therapie gemacht. Bald wird Roger aber wieder mit dem Konditionstraining beginnen. Bis jetzt gab es keine Rückschläge, das ist sicher positiv.»

Der Plan sei nun, nach dem Aufbautraining langsam wieder auf den Platz zurückzukehren, so Lüthi weiter. Sollte alles so verlaufen wie geplant, werde Federer Ende Juli oder im August wieder erste Bälle schlagen können, so Lüthi.

Im Jahr 2020 absolvierte Federer nur ein einziges Turnier. Bei den Australian Open erreichte er den Halbfinal, wo er aber angeschlagen Novak Djokovic in drei Sätzen unterlag. (dab)

