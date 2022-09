Belinda Bencic nach Aufholjagd in der 3. Runde

Im entscheidenden dritten Satz gelang Bencic das erste Break zum 3:1. Mit einem zweiten zum 6:2 verhinderte die Schweizerin, dass sie nochmals aufschlagen musste. So spielte es am Ende auch keine Rolle mehr, dass sie nur 5 von 18 Breakchancen nützen konnte.

Belinda Bencic qualifiziert sich am US Open nach grossem Kampf für die 3. Runde. Die als Nummer 13 gesetzte Ostschweizerin ringt die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 37) in knapp zweieinhalb Stunden 3:6, 7:5, 6:2 nieder. Nun trifft sie am Samstag auf die einstige US-Open-Finalistin Karolina Pliskova (WTA 22) oder die Wimbledon-Viertelfinalistin Marie Bouzkova (WTA 41), beide aus Tschechien.

Belinda Bencic qualifiziert sich am US Open nach grossem Kampf.

Belinda Bencic qualifiziert sich am US Open nach grossem Kampf. Bild: keystone

Ein defekter Fax, eine zu spät verschickte E-Mail und mehr verrückte Deadline-Day-Pannen

Heute ist Deadline-Day, an diesem geht es immer wieder hoch her. In den vergangenen Jahren kamen so auch schon einige Top-Transfers zustande. Doch auch viele spektakuläre Wechsel platzten noch aufgrund diverser Gründe. Hier eine Auswahl der besten Transfers, die am Deadline-Day platzten.

Der letzte Tag des Transferfensters bringt immer wieder spektakuläre Wechsel hervor. Im letzten Sommer wechselte Cristiano Ronaldo zurück zu Manchester United, Kevin de Bruyne schloss sich am Deadline-Day 2015 Manchester City an und Mesut Özil wurde 2013 zum Königstransfer von Arsène Wenger bei Arsenal. Allerdings gab es auch immer wieder einige Transfers, die am letzten Tag des Transferfensters spektakulär scheiterten.