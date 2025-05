Andy Murray ist nicht mehr der Trainer von Novak Djokovic. Bild: keystone

«Habe es genossen, unsere Freundschaft zu vertiefen» – Murray nicht mehr Djokovics Coach

Mehr «Sport»

Andy Murray ist nicht mehr der Trainer von Novak Djokovic. Die beiden früheren Weltnummern 1 der ATP-Rangliste haben auf Instagram das Ende ihrer Zusammenarbeit bekanntgegeben. «Danke, Coach Andy, für all die harte Arbeit, den Spass und die Unterstützung über die letzten sechs Monate. Ich habe es genossen, unsere Freundschaft zu vertiefen», schreibt Djokovic.

Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen passiert, heisst es in britischen Medien. Dort wird auch Murray zitiert: «Danke an Novak für die unglaubliche Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Ich wünsche ihm für den Rest der Saison alles Gute.»

Djokovic lobte die Trainerqualitäten seines Freundes und früheren Rivalen: «Das Trainerdasein schien ihm einfach zu fallen. Er ist sehr intelligent – wenn es um Tennis geht und auch sonst. Und er wusste genau, wann er Inputs geben musste und wann nicht.»

Der Schotte ergänzte Djokovics Trainerteam im Januar kurz vor dem Australian Open in Melbourne. Unter Murrays Führung erreichte der Serbe dort mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz den Halbfinal, wo er dann allerdings verletzungsbedingt nach einem Satz gegen Alexander Zverev aufgeben musste. Von Beginn weg machte Djokovic klar, dass die Partnerschaft zeitlich begrenzt sein würde: «Wir haben uns geeinigt, im Frühjahr in den USA und für die Sandplatzsaison zusammenzuarbeiten und dann schauen, wie es weitergeht.»

Abgesehen von der Finalqualifikation in Miami – Djokovic verlor das Endspiel in zwei Sätzen gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik – blieb der Erfolg jedoch aus. In Indian Wells und Monte Carlo dagegen verlor der Serbe mit Murray auf der Tribüne genauso in der ersten Runde wie später in Madrid. Beim aktuell laufenden Masters-1000-Turnier in Rom fehlt Djokovic ohne genauere Begründung. (abu)