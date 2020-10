Sport

Tennis

Rafael Nadal steht zum 13. Mal im Final der French Open in Paris



Bild: keystone

Nadal zum 13. Mal im Final der French Open – kommt es zum Duell mit Djokovic?

Rafael Nadal fügt seiner nie endenden Liebe zu den French Open ein weiteres Kapitel hinzu. Der spanische Sandplatz-König schlägt den Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen und greift in Paris zum 13. Mal nach dem Titel. Ein Triumph am Sonntag wäre sein 20. an einem Grand-Slam-Turnier, womit er mit Roger Federer gleichziehen würde.

Der mit 1,70 m für einen Tennisprofi klein gewachsene Schwartzman wehrte sich nach Kräften. Doch es reichte gegen den besten Spieler der Geschichte auf dieser Unterlage nicht. Nadal siegte 6:3, 6:3 und 7:6.

Fantastico passing de Schwartzman 🔥pic.twitter.com/RjGabOsmg1 — Set Tenis (@settenisok) October 9, 2020

Im zweiten Halbfinal wird nun der Gegner des «Stiers aus Manacor» ermittelt. Die Weltnummer 1 Novak Djokovic wird vom Griechen Stefanos Tsitsipas herausgefordert. Sollte sich der favorisierte Serbe durchsetzen, kommt es zum ersten Grand-Slam-Duell mit Nadal seit den Australian Open 2019. Damals siegte Djokovic, der auch im Head-to-Head mit 29:26 Siegen vorne liegt, im Final klar in drei Sätzen. In Roland Garros trafen die beiden zuletzt vor fünf Jahren aufeinander, wo im Viertelfinal ebenfalls Djokovic gewann. (ram)

