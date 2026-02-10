Mexiko ist nicht unbedingt als Wintersport-Nation bekannt, aber dennoch schreiben die Mexikaner dank Sarah Schleper und ihrem Sohn Lasse Gaxiola eine besondere Geschichte. Schlepper, welche in ihrer Weltcupkarriere einen Weltcupsieg feiern konnte, beendete zwar 2011 ihre Weltcup-Karriere, steht aber seit 2014 an Grossanlässen für Mexiko am Start. Während ihrer aktiven Laufbahn war Schlepper für die USA aktiv.Auch in Cortina wird die mittlerweile 46-Jährige im Riesenslalom und Slalom wieder am Start stehen und bildet zusammen mit ihrem Sohn das erste Mama-Sohn-Duo bei Olympischen Winterspielen. Lasse Gaxiola wird den Slalom bestreiten. «Es war ein Ziel, das wir schon seit vielen Jahren hatten. Es ist überwältigend», erklärt Schlepper, welche bei der Eröffnungsfeier die mexikanische Flagge trug. An Sommerspielen gab es bereits vier Mama-Sohn-Duos. Zuletzt 2016 in Rio, als die dreifache Olympiamedaillengewinnerin Nino Salukvadze und ihr Sohn Tsotne Machavariani beide an den Olympischen Spielen teilnahmen. (riz)