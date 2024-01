Wo wird Napolis Meisterheld Victor Osimhen in der nächsten Saison spielen? Der nigerianische Stürmer weiss dies schon, noch hält er seine Entscheidung aber geheim. Im Interview mit CBS sagte Osimhen: «Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich weiss schon, was mein nächster Schritt sein wird.» Zuletzt wurde der 25-Jährige immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League, die er nun erneut als «eine der stärksten Ligen der Welt» bezeichnete, in Verbindung gebracht. In seinem kürzlich bis 2026 verlängerten Vertrag soll eine Ausstiegsklausel von rund 120 bis 130 Millionen Euro enthalten sein. (nih)



Victor Osimhen 🇳🇬

Position: Mittelstürmer

Alter: 25 Jahre

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 18 Spiele, 8 Tore, 3 Assists

Bild: keystone