Auf Instagram zeigt sich Stefan Raab in einem neuen Look. Bild: Screenshot instagram

Stefan Raab überrascht vor TV-Comeback mit neuem Look – und ganz Deutschland dreht durch

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «International»

Stefan Raab ist nach langer TV-Auszeit in wenigen Tagen wieder vor der Kamera zu sehen. Nach rund zehn Jahren wird der Entertainer und einstige Show-Master von ProSieben für mindestes einen Auftritt wieder zu sehen sein – beim Konkurrenzsender RTL. Am 14. September steigt er zum dritten Mal gegen Profiboxerin Regina Halmich in den Ring. Elton wird durch den Abend führen.

Je näher das Event rückt, desto mehr Videos werden auf dem offiziellen Instagram-Account von Raab geteilt, die weitere Rätsel aufgeben. In den Clips zeigt sich Raab bisher stark verändert, trägt womöglich einen Fatsuit. Pamela Reif, die bereits bei Raabs erstem Clip Ende März Thema war, spielt hier mit.

Auch Pamela Reif und Michael «Bully» Herbig sind wieder im Clip zu sehen. Bild: Screenshot instagram

Auch Michael «Bully» Herbig zeigt sich neben Raab, der einen Doktor namens Lamborghini mimt und in seiner Rolle eine Schönheitsklinik hat. Genau dort wurde Raab jetzt einmal mächtig auf Vordermann gebracht.

Stefan Raab unterzieht sich einer Generalüberholung

Über 2,6 Millionen Menschen folgen Stefan Raab auf seinem Instagram-Account. Unter dem Titel «Noch 2 Tage» veröffentlicht der Komiker ein neues Video von sich. Zu sehen ist Michael «Bully» Herbig wieder als Doktor Lamborghini, der sich um das Aussehen von Raab kümmert.

So sagt er: «Herr Raab, nicht ganz einfach, aber machbar. So, legen wir mal los.» Der Entertainer liegt auf einem OP-Tisch und schon wird es rabiat. Sogar ein Hammer ist in einer Szene zu sehen.

Verschiede Frauen im OP-Saal fragen beispielsweise, was mit den Haaren gemacht werde («Machen wir neu»), was mit der Nase («Kommt weg») und den Zähnen passiere («Kommen raus»). Schnell wird klar, dass es eine Rundumerneuerung gibt.

Prominent in Szene wird Stefan Raabs Kappe gesetzt, welche wie in vorherigen Aufnahmen die Initialen «NWSDWH» trägt. Der Doktor hat auf einmal Zähne in den Händen. «Da haben wir ja die Beisserchen», sagt er.

Am Ende meint er zufrieden: «Ja, ist doch ganz hübsch geworden. Das poste ich gleich auf Instagram.» Pamela Reif kommt hinzu und staunt. «Wow, das sieht so schön aus», gibt sie zu verstehen. Als der Doktor Raab fragt, ob er das auch mal sehen wolle, sieht man schliesslich das Gesicht des 57-Jährigen. Es zeigt sich ein zufriedener und verjüngter Raab, der wieder stark verändert aussieht. Besonders seine strahlend weissen Zähne stechen hervor.

RTL stichelt in Richtung Stefan Raab

In der letzten Sequenz läuft ein Lied mit dem Text: «So wunderschön, oh mein Gott, ich habe Stefan Raab gesehen.» Dann gibt es auch abschliessende Worte von Raab selbst: «Danke, Herr Doktor Lamborghini, das ist so schön.» Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Reaktionen zu den neuesten Aufnahmen.

RTL stichelt in Richtung des Entertainers: «Wir bewundern den Mut, die Zähne vor Samstag machen zu lassen.» Die Automarke Ford witzelt: «Die Zähne gerade neu, da liegen sie Samstag wieder im Ring verteilt.» Pamela Reif meint: «So wunderschön, aber haben wir jetzt den echten Stefan Raab gesehen?» Die Frage lässt sich mit Blick auf das Raab-Bild schnell beantworten.