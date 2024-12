Nach Champagner zum Zmorge schiesst David Hirst ein Tor, bevor er zum Goalie mutiert

In der Serie « Unvergessen » blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Der Leistung des dreifachen englischen Nationalspielers ist der Alkoholkonsum zur frühen Stunde nicht abträglich. Ganz im Gegenteil: Hirst erzielt in der ersten Halbzeit das 1:0. «Da fühlte ich mich bereits ein bisschen müde», erzählt der Torjäger mit 149 Treffern in 358 Spielen für Sheffield Wednesday.

Mario Lemieux lässt in einem NHL-Spiel fünf verschiedene Silvester-Raketen steigen

31. Dezember 1988: Mamma mia, Mario! Dem NHL-Superstar Mario Lemieux gelingen nicht nur fünf Tore in einem Spiel. Er schiesst sie auch alle auf eine andere Art.

Man sieht es den grossen Spielern nach, dass sie mutmasslich nicht mehr jeden ihrer vielen Treffer im Kopf haben. Auf 690 Tore kommt Mario Lemieux in seiner NHL-Karriere, 107 Tore in Playoff-Partien kommen hinzu. Aber an die 5 Treffer an Silvester 1988 erinnert sich die Ikone der Pittburgh Penguins noch gerne.