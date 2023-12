John Elway im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs. Bild: www.imago-images.de

Weil es gemein für die Gegner ist – NFL-Schiri bittet Fans, nicht so laut zu sein

9. Dezember 1990: John Elway macht nicht mehr mit. Die Anhänger der Kansas City Chiefs machen der Quarterback-Legende der Denver Broncos das Leben so schwer, dass er beim Ref um Hilfe fleht.

Das Arrowhead Stadium des NFL-Teams Kansas City Chiefs gilt als eines der lautesten Sportstadien der Welt. 2014 machten die Fans bei einem Spiel gegen die New England Patriots einen derartigen Lärm, dass 142,2 Dezibel registriert wurden – das ist lauter als ein startendes Flugzeug.

Als Geburtsstunde des Stadions als Schrecken für alle Gegner gilt der 9. Dezember 1990. Zu Gast in Kansas City sind an diesem Sonntag die Denver Broncos mit ihrem Star-Quarterback John Elway, später ein zweifacher Super-Bowl-Sieger.

Pfiffe und Buhrufe

Elway steht mit seiner Offensive an der eigenen 1-Yard-Linie und muss sein Team von dort aus nach vorne führen. Aber er macht die Rechnung ohne die einheimischen Fans. Beim Second Down bringen sie den Quarterback mit ihren lauten Rufen und mit Pfeifen und Buhen aus dem Konzept. Unerhört, gibt es doch zu jener Zeit eine umstrittene Lärm-Regel, die solchen Aktionen einen Riegel schieben soll.

Elway richtet sich auf, stemmt die Hände in die Hüften und blickt zum Schiedsrichter. Und was macht Gordon McCarter? Er wendet sich mit dieser ungewöhnlichen Bitte an das Publikum: «Ich habe die Defense gebeten, den Lärm der Menge zu verringern. Jedes weitere Problem mit dem Lärm der Menge wird zu einem Timeout gegen Kansas City führen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit.»

«Das hat die Fans dann gleich noch mehr angespornt»

Doch das Arrowhead Stadium ist nicht der Center Court von Wimbledon. Wie nicht anders zu erwarten, nimmt der Lärm daraufhin gleich nochmals zu. «Ich schwöre es, es wurde noch lauter», erinnert sich Bill Maas, der damals als Defensive Tackle für die Chiefs auf dem Feld stand.

Auf der Anzeigetafel werden die Zuschauer aufgefordert, Krach zu machen. Bild: www.imago-images.de

«Die Fans drehten durch, nach dem Motto: Das sind wir, das ist der Krach, den wir veranstalten.» Die Anhänger, so Maas, hätten realisiert, dass sie ein Teil des Spiels geworden waren und sie hätten dies grossartig gefunden. «Von diesem Moment an hat die Fangemeinde ein Eigenleben entwickelt.»

Der berühmte «Tomahawk Chop» der Chiefs-Fans im Spiel gegen die Patriots 2014. Video: YouTube/Jordan D

Noch einmal blickt Elway zum Schiedsrichter. Doch er erhält kein zweites Mal Support. «Er zeigte John an, er solle weitermachen», schildert Maas. «Das hat die Fans dann gleich noch mehr angespornt.» Beflügelt von ihrem Anhang gelingt den Chiefs ein wertvoller 31:20-Erfolg nach 10:13-Pausenrückstand. Zwei Touchdowns erzielen sie dabei unter Druck bei Fourth Downs.

Mit ihrer besten Bilanz seit zwei Jahrzehnten ziehen die Kansas City Chiefs in die Playoffs ein, doch vom Super Bowl bleiben sie weit entfernt: Schon in der 1. Runde scheitern sie. Gegen die Miami Dolphins kassieren sie in letzter Sekunde eine bittere 16:17-Niederlage nach 16:3-Führung. Auf den zweiten Super-Bowl-Triumph nach 1970 müssen die lauten Fans der Kansas City Chiefs noch eine Weile warten: Er gelingt erst 2020 mit dem überragenden Quarterback Patrick Mahomes.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.