Weltnummer 1 Swiatek mit grosser Mühe weiter +++ Auger-Aliassime scheitert an Talent

Swiatek trotz 41 leichten Fehlern weiter

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek machte bei ihrem Start ins US Open keinen überzeugenden Eindruck. Die Polin leistete sich gegen Kamilla Rachimowa (WTA 104), die eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation verloren hatte, nicht weniger als 41 unerzwungene Fehler. So brauchte sie fast zwei Stunden, um sich 6:4, 7:6 (8:6) durchzusetzen. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte Swiatek drei Satzbälle in Folge ab. Sie hat bei 23 Grand-Slam-Turnieren nur einmal in der 1. Runde verloren – 2019 in Wimbledon gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.

Auger-Aliassime bereits raus

Felix Auger-Aliassime (ATP 19) ist am US Open überraschend früh ausgeschieden. Der 24-jährige Kanadier unterlag in der 1. Runde dem Tschechen Jakub Mensik (ATP 65) in gut zwei Stunden 2:6, 4:6, 2:6. Damit verpasst Auger-Aliassime – 2021 noch im Halbfinal beim jeweils letzten Grand Slam des Jahre – wie schon im letzten Jahr einen Sieg in Flushing Meadows. Der 18-jährige Mensik trifft in der nächsten Runde auf Taro Daniel oder Tristan Schoolkate, der dank einer Wild Card im Hauptfeld steht.

