Die Norwegerin Tuva Hansen im Spiel gegen die Schweiz. Bild: www.imago-images.de

Norwegerin Tuva Hansen erinnert sich seit heftigem Zweikampf nicht mehr an Kindheit

Tuva Hansen spielt an der EM für Norwegen, das Platz 1 in der Gruppe A mit der Nati bereits gesichert hat. Während des Turniers in der Schweiz berichtet die 27-Jährige von einem einschneidenden Erlebnis.

Melanie Muschong / t-online

Ein Artikel von

Aktuell ist Tuva Hansen mit Norwegen bei der Frauenfussball-EM im Einsatz. Das Team der Bayern-Spielerin hat den Gruppensieg in der Gruppe A bereits sicher, dahinter duellieren sich die Schweiz und Finnland um Platz 2. Was viele Fans nicht wissen: Seit einem heftigen Zweikampf leidet Abwehrspielerin Hansen unter Gedächtnisproblemen.

Im Gespräch mit dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender berichtete sie NRK nun, dass sie im Alter von 16 Jahren mit der U17 Norwegens ein folgenschweres Kopfballduell hatte. Dabei traf ihre Gegenspielerin nicht den Ball, sondern die Schläfe von Hansen, die damals bewusstlos wurde. Es sei zwar «nur» eine schwere Gehirnerschütterung gewesen, allerdings hat diese noch immer Auswirkungen auf ihre Erinnerungen.

Tuva Hansen im Interview vor dem Beau Rivage in Neuchâtel. Bild: imago

«Der Unfall hat mich als Person verändert»

Hansen erklärte: «Ich erinnere mich sehr wenig an meine Kindheit.» Weiter führte sie aus, dass sie auch heute noch mit Mitspielerinnen zusammensitze und diese von Situationen von früher berichten, bei denen die Verteidigerin dabei war. Allerdings habe sie keine Erinnerungen daran.

«Es fühlt sich an, als wäre ich nicht da gewesen. Ich hatte vorher nicht das beste Gedächtnis, aber nach dieser Verletzung war es nie wieder so wie zuvor», sagte Hansen weiter. Sie habe dadurch jedoch auch gelernt, im Hier und Jetzt zu leben.

Hansen stellte klar: «Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich daran gewöhnt. Was Geschichte ist, ist Geschichte.» Zudem erklärte sie: «Ich glaube, der Unfall hat mich als Person verändert, ja. Ich nehme nicht alles so ernst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich diese Situation sehr geprägt hat.» (nih/t-online, MEM)