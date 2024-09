Die besten Bilder des US Open 2024 1 / 39 Die besten Bilder des US Open 2024 Tommy Paul ist der Bildschirm direkt hinter ihm wohl nicht nahe genug. quelle: keystone / justin lane

Sinner-Serie geht weiter + Auch Swiatek souverän + Medwedew im US-Open-Viertelfinal

Sinner-Serie geht weiter

Seit nunmehr zwölf Sätzen in Folge ist Jannik Sinner ungeschlagen. Zwar kam die italienische Weltnummer 1 gegen Tommy Paul (ATP 14) zu Beginn ordentlich in Bedrängnis, doch konnte er sich trotz 1:4-Rückstand und zwei verlorenen Aufschlagspielen noch zurückkämpfen und den ersten Satz wie später auch den zweiten im Tiebreak für sich entscheiden. Danach war der Widerstand des US-Amerikaners gebrochen.

Nach 2:46 Stunden verwertete der 23-jährige Sinner seinen ersten Matchball zum 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1 und machte damit die Viertelfinal-Teilnahme klar. Die Unruhe nach den beiden vor dem Turnier öffentlich gemachten positiven Dopingtests aus dem März scheint den Australian-Open-Sieger kaum noch zu beschäftigen. Sinners nächster Gegner ist Daniil Medwedew (ATP 5).

Auch Swiatek souverän

Auch bei den Frauen steht die Weltnummer 1 Iga Swiatek im Viertelfinal. Die 23-jährige Polin musste in ihren vier Partien anders als Sinner, der den ersten Satz des Turniers verlor, gar noch keinen einzigen Satzverlust einstecken. Auch ihre Achtelfinal-Gegnerin Ljudmila Samsonowa (WTA 16) stellte nur vorübergehend eine Herausforderung dar.

Nach gut anderthalb Stunden nutzte Swiatek ihren zweiten Matchball zu einem 6:4, 6:1-Sieg. In der Runde der letzten acht trifft sie nun auf Lokalmatadorin Jessica Pegula (WTA 6), die am Montagabend 6:4, 6:2 gegen Diana Schneider (WTA 18) gewann.

Paolini unterliegt Muchova

Nach den Finalteilnahmen in Roland Garros und Wimbledon in diesem Jahr ist für Jasmine Paolini (WTA 5) am US Open im Achtelfinal Schluss. Die Italienerin unterliegt Karolina Muchova (WTA 52) 3:6, 3:6.

Paolini führte in den Sätzen 3:1 und 3:2, verlor dann aber fünf respektive vier Games in Folge. Für die 28-jährige Muchova ist der Erfolg eine schöne Bestätigung, nachdem sie wegen einer Operation am Handgelenk einen Grossteil der Saison verpasst hatte. Nun will die Tschechin ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, als sie in New York den Halbfinal erreichte. Dazu muss sie die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 22), die sich gegen Caroline Wozniacki (WTA 71) 6:2, 3:6, 6:3 durchgesetzt hat, bezwingen.

Das lief am Vortag: Titelverteidigerin Gauff ausgeschieden +++ Zverev übersteht Schreckmoment

Medwedew und Draper marschieren durch

Daniil Medwedew (ATP 5) und Jack Draper (ATP 25) liessen ihren Gegnern im Achtelfinal des US Open keine Chance. Der 22-jährige Brite setzte sich gegen den Tschechen Tomas Machac (ATP 39) mit 6:3, 6:1, 6:2 durch und steht damit erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinal. Dort trifft er auf den Australier Alex De Minaur (ATP 10), der sich gegen seinen Landsmann Jordan Thompson in vier Sätzen 6:0, 3:6, 6:3, 7:5 durchgesetzt hat.

Noch weniger Punkte für den Gegner als Draper liess der 28-jährige Russe zu, der den Portugiesen Nuno Borges mit 6:0, 6:1, 6:3 nach Hause schickte. Im Viertelfinal bekommt es der Vorjahresfinalist mit dem an Nummer 1 gesetzten Jannik Sinner zu tun. (nih/hah/sda)

