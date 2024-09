Motherwell ist ordentlich in die Saison gestartet. Bild: IMAGO/Focus Images

Schottischer Fan legt sich mit Kommentator an: «Ich schiebe dir das Mikrofon so tief …»

Mehr «Sport»

Der schottische Fussball ist einfach immer unterhaltsam – nicht unbedingt wegen der Qualität des Gezeigten auf dem Platz, sondern wegen dem, was drumherum passiert. Am vergangenen Wochenende schlug Motherwell in der höchsten Liga St. Johnstone dank eines späten Siegtreffers in der 94. Minute.

Für uns eigentlich kaum der Rede wert, wenn da nicht ein äusserst betupfter Fan des Verliererklubs gewesen. Im Livestream von Motherwell war zu hören, wie dieser den Kommentator anpöbelte: «Siehst du das Mikrofon? Ich werde dir das so weit den Arsch hochschieben, dass du das nie mehr herauskriegst. Wenn du noch einmal so mit mir redest, du kleines Stück Scheisse …»

Video: twitter/camer0n_mcd

Der Motherwell-Kommentator Luke Irons konnte nur lachen und antwortete: «Die Fans von St. Johnstone haben grosse Freude. Ich hoffe, man hat das gehört. Lächerlich.» Nach der Partie schrieb er auf Twitter, dass das einer seiner besten Arbeitstage gewesen sei. (abu)