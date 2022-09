Kyrie Irving macht auch abseits des Spielfelds einen gute Figur. Bild: keystone

NBA-Star Irving kostet Anti-Impf-Entscheid über 100 Millionen Dollar

Da sich Kyrie Irving von den Brooklyn Nets gegen eine Corona-Impfung entschied, verpasste er eine Vielzahl an Spielen seines Teams in der NBA. Doch Irvings Entschluss hatte nicht nur Konsequenzen auf seine Einsatzzeiten.

Moritz Meister Folgen

Kyrie Irving ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten der NBA. Sei es aufgrund seiner spektakulären Wechsel, um aus dem Schatten von LeBron James zu treten oder als Anhänger der «Flat Earth Theory».

Doch in den letzten beiden Spielzeiten stand er vor allem durch seine Entscheidung, sich nicht gegen Covid impfen zu lassen, im Fokus. Dadurch war es Irving lange Zeit nicht möglich, an Heimspielen seiner Brooklyn Nets teilzunehmen. Dies, weil der Bundesstaat New York Ungeimpfte bis Ende März 2022 von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ausschloss.

Das hatte zunächst Konsequenzen für sein Team: Die Nets flogen bereits in der ersten Playoff-Runde sang- und klanglos gegen die Boston Celtics raus. Zwar wieder mit Irving, diesem fehlte allerdings eindeutig der Rhythmus und die Chemie mit seinen Mitspielern.

Aber auch für Irving selbst, wie der NBA-Sieger von 2016 am «Media Day» des New Yorker Teams nun bestätigte: «Um ungeimpft zu bleiben, gab ich die Möglichkeit auf einen neuen Vierjahresvertrag über 100 Millionen Dollar auf.»

Irving besitzt nun noch einen Vertrag für die bevorstehende NBA-Saison (startet am 18. Oktober) über knapp 37 Millionen Dollar. Anschliessend ist er im Sommer ohne Vertrag und hat die Option sich weiter an die Brooklyn Nets zu binden oder ein neues Team zu suchen.

Bereits in diesem Sommer gab es immer wieder Gerüchte um Kyrie Irving und dessen Team-Kollegen Kevin Durant hinsichtlich eines Wechsels. Lange Zeit sah es so aus, als ob das Duo die Nets bereits in diesem Sommer verlassen würde. Doch sowohl Irving als auch Durant entschieden sich schliesslich für einen Verbleib in Brooklyn.