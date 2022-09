«Es ist eine Finalissima» – Murat Yakin vor dem Spiel gegen Tschechien

Murat Yakin will gegen Tschechien nicht auf Unentschieden spielen.

Bild: keystone

Murat Yakin lässt vor dem entscheidenden Spiel gegen den Abstieg aus der höchsten Spielklasse der Nations League gegen Tschechien offen, wer den gesperrten Manuel Akanji ersetzen wird.

Ungeachtet der Personalfrage ist die Zuversicht im Lager der Schweizer sehr gross. «Wir werden mit grossem Selbstvertrauen auftreten», kündigte Murat Yakin nach dem 2:1-Sieg in Saragossa gegen Spanien an.

Das Minimal-Soll ist mit dem benötigten Punkt zum Ligaerhalt klar. «Für uns ist es eine Finalissima», unterstrich Yakin. Doch mit einem Remis will sich der Nationalcoach nicht zufrieden geben. Mit Blick auf die nahende WM sagte er: «Wir haben die Qualität, um nicht nur auf Unentschieden zu spielen. Mit jedem Sieg können wir mehr Selbstvertrauen tanken.»