Mit fast 150 km/h im Gesicht getroffen – Baseball-Profi erleidet Frakturen

«Es ist die bestmögliche Nachricht, die wir nach dem, was passiert ist, bekommen können», sagte Angels-Manager Phil Nevin. Ward sei in «guter Stimmung», müsse aber eventuell operiert werden.

Nach einem schmerzhaften Treffer am Kopf musste Taylor Ward von den Los Angeles Angels aus der Major League Baseball (MLB) im Krankenhaus behandelt werden. Der Outfielder erlitt im Spiel gegen die Toronto Blue Jays (1:6) am Samstag Gesichtsfrakturen, das linke Auge wurde nicht wie befürchtet verletzt.

Sascha Lehmanns Hände sind von Schrammen übersät. Unübersehbar scheut sich hier einer nicht, mit den Händen hart zu arbeiten. In der kommenden Woche tut er dies für einmal wenige Minuten von seinem Zuhause entfernt. «Das wird ein unglaublicher Event hier in Bern», freut sich der passionierte Sportkletterer auf die WM, die vom 1. bis am 12. August in der PostFinance-Arena stattfindet.