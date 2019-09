Sport

US-Sports

NFL: Malik Hookers One-handed Interception und mehr Highlights der Week 1



Bild: EPA

Malik Hookers One-handed Interception und 10 weitere Highlights des NFL-Weekends

Die NFL ist zurück! Week 1 der besten Football-Liga der Welt lieferte reichlich Diskussionsstoff. Eine nicht abschliessende Auswahl der Highlights.

Die Resultate

Die Highlights

Hookers One-handed Interception

Die Los Angeles Chargers liegen gegen die Indianapolis Colts 24:16 vorne und können mit einem weiteren Touchdown die Weichen definitiv auf Sieg stellen. Aber Malik Hooker hat etwas dagegen: Fabelhaft fischt er das Ei einhändig aus der Luft und verhindert den Touchdown.

Am Ende siegen die Chargers in der Verlängerung dennoch mit 30:24 – und zwar auch deshalb:

Vinatieri versemmelt seine Kicks

Gleich sieben Punkte lässt der Kicker der Colts liegen. Der 46-jährige Adam Vinatieri verpasst zwei Field Goals und einen Extrapunkt. So eine Bilanz hatte der «Saurier» noch nie, seit er 1996 sein erstes NFL-Spiel bestritten hat.

Davis überspringt den Gegner

35 Jahre alt ist der Tight End der Washington Redskins – aber kein bisschen müde. Vernon Davis überspringt an der Seitenlinie einen Gegenspieler, setzt sich auch gegen alle anderen durch und eröffnet mit dem Touchdown das Score bei der 27:32-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles. Nach dem Touchdown kullern die Tränen – denn am Tag zuvor war Davis' Grossvater gestorben.

Die üble Kollision zwischen Weddle und McCaffrey

Eric Weddle von den Los Angeles Rams muss das Feld blutüberströmt verlassen. Christian McCaffrey von den Carolina Panthers erwischt ihn mit dem Knie am Helm.

«I'm good as gold», gibt Weddle noch während der Partie Entwarnung.

Übler erwischt es Nick Foles. Der neue Quarterback der Jacksonville Jaguars fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs mehrere Wochen aus. Für den MVP der Super Bowl 2018 kommt Gardner Minshew zu seinem NFL-Debüt. Er wirft zwar zwei Touchdownpässe, dennoch verlieren die Jaguars gegen die Kansas City Chiefs mit 26:40.

Patrick Mahomes gelingen drei Touchdowns und 378 Yards Raumgewinn. Die Chiefs müssen den Sieg ebenfalls mit einem Verletzten bezahlen: Wide Receiver Tyreek Hill erleidet eine Blessur am Schlüsselbein und fehlt einige Wochen.

Browns versagen auf der ganzen Linie

Was hatte man die Cleveland Browns, diesen «ewigen Prügelknaben» der NFL, vor der Saison gelobt. Und dann dies: Zum Start gehen sie zuhause gegen die Tennessee Titans mit 13:43 unter. Nur einen Touchdown leitet Quarterback Baker Mayfield ein, dafür erwischt er drei Interceptions. Und Odell Beckham Jr., der neuen Star-Receiver, sorgt bloss für 71 Yards Raumgewinn. So wird es schwierig mit den ersten Playoffs seit 2002.

Die Ravens auf Rekordjagd

Das ist mal ein Saisonstart! Die Baltimore Ravens schicken die Miami Dolphins mit einer 59:10-Kanterniederlage zurück in den Ozean. Schon zur Pause steht es 42:10 und das ist gleich in zweierlei Hinsicht ein Rekord. Noch nie zuvor haben die Ravens in der ersten Hälfte so viele Punkte gemacht – und es ist auch die beste erste Halbzeit in einer Startrunde in der gesamten NFL-Geschichte. Überragend: Quarterback Lamar Jackson mit fünf Touchdownpässen. Wide Receiver Marquise Brown kann bei seinem Debüt zwei Touchdowns von je über 40 Yards verbuchen – das ist noch keinem Spieler bei seinem Einstand in der Liga gelungen.

«Rentner-Duell» geht klar an Brady

42 Jahre alt ist Tom Brady, der Quarterback des Titelverteidigers New England Patriots. Sein Gegenüber Ben Roethlisberger von den Pittsburgh Steelers ist 37, gemeinsam stehen also fast 80 Jahre in der Schaltzentrale des Spiels. Viel einseitiger könnte dieses nicht sein: Bradys Patriots gewinnen 33:3. Auch ohne Antonio Brown, der nach seinem Blitzwechsel kurz vor Saisonstart zu den Pats noch nicht spielberechtigt ist, zeigen sie sich in hervorragender Verfassung.

Witten, als wäre er nie weg gewesen

Die letzte Saison verbrachte der 37-jährige Jason Witten nicht als Tight End, sondern als TV-Experte. Doch das Feld lockte ihn noch einmal und so kehrte Witten mit einem Ein-Jahres-Vertrag zurück zu «seinen» Dallas Cowboys. Beim 35:17-Sieg über die New York Giants macht er aus dem ersten Pass, den er fängt, gleich einen «Welcome-Back-Touchdown». Und anstatt überschwänglich zu feiern, legt den Ball ganz artig und beinahe zärtlich in die Hände des Schiedsrichters.

Shermans erster Pick-Six seit 2013

Ist die grosse Zeit des Richard Sherman vorbei? Das fragte man sich nach einem Achillessehnenriss 2017 und einer mässigen Saison 2018, seiner ersten bei den San Francisco 49ers. Beim 31:17-Erfolg über die Tampa Bay Buccaneers gibt Sherman seinen Kritikern eine erste Antwort. Ihm gelingt eine Pick-Six-Interception, er wandelt also einen abgefangenen Pass im selben Spielzug in einen Touchdown um. Das hatte Sherman zuletzt vor sechs Jahren geschafft. Sechs Jahre ist auch der Super-Bowl-Triumph mit den Seattle Seahawks her – vielleicht ein gutes Omen?

«Ich höre, wie Leute mich abschreiben. Sollen sie doch, aber dann sollen sie auch gleich ihr Testament schreiben, denn ich sitze ihnen im Nacken. Ich sitze in diesem Jahr allen im Nacken.» NBC

Der Einstand von Top-Pick Murray

Wunderknabe Kyler Murray – in der ersten Runde des MLB-Drafts gezogen und beim NFL-Draft als Nummer 1 von den Arizona Cardinals – steht natürlich im Fokus. Der Auftakt misslingt, der Quarterback wird gar vom eigenen Mann gesackt. Doch im vierten Viertel «wird die Legende von Murray geboren», beschreibt es CBS pathetisch. Arizona holt gegen die Detroit Lions ein 6:24 noch auf, erzwingt eine Verlängerung und weil in dieser beide Teams ein Field Goal erzielen, endet das Spiel 27:27. Kaum zu glauben: Für Detroit ist es das erste Heim-Unentschieden seit 35 Jahren.

Auch Murray beendet eine lange Serie. Die elf Nummer-1-Picks vor ihm haben bei ihrem NFL-Debüt allesamt verloren. Allerdings sind Siege auch super rar: Mit Jim Plunkett (1971), John Elway (1983), Michael Vick (2001) und David Carr (2002) konnten nur vier Nummer-1-Picks ihr erstes Spiel gewinnen.

Metcalf hinterlässt gleich mal eine Marke

D.K. Metcalf war beim Draft hoch gehandelt worden, wurde am Ende aber erst an 64. Stelle gezogen. «Macht nichts», werden sie in Seattle denken. Denn beim 21:20-Sieg über die Cincinnati Bengals gelingen dem Rookie vier Catches für insgesamt 89 Yards. Das ist ein neuer Franchise-Rekord.

