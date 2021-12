Titans-Quarterback Ryan Tannehill ist nur schwer zu stoppen. Bild: keystone

Oh Tannehill! Titans schaffen Comeback dank beherztem Quarterback-Rush

Zur Pause sah es nicht gut aus für die Tennessee Titans: Die Franchise aus Nashville lag im heimischen Nissan Stadium gegen die San Francisco 49ers mit 0:10 zurück. Am Ende beschenkten sich die Titans kurz vor Weihnachten aber doch noch selbst und feierten einen Comeback-Sieg.

Beim 20:17-Erfolg in den Hauptrollen: Wide Receiver A.J. Brown, der nach überstandener Verletzung auf 11 Receptions für insgesamt 145 Yards kam, und Quarterback Ryan Tannehill. Der 33-jährige Erstrunden-Draft von 2012 erwischte keinen guten Start, steigerte sich im Laufe der Partie aber enorm und bescherte den Titans zu Beginn des Schlussviertels mit einem Laser-Pass auf Brown die erstmalige Führung.

Das entscheidende Play nach dem 49ers-Ausgleich zum 17:17 folgte dann 1:20 Minuten vor Schluss. Tannehill wurde nach dem Snap in der eigenen Platzhälfte zwar früh unter Druck gesetzt, doch er konnte sich befreien und lief im Stile eines Running Backs los. Sein 23-Yard-Rush war der Grundstein für den Sieg.

Die Titans waren jetzt nämlich in Field-Goal-Range und Kicker Randy Bullock hatte kurz darauf wenig Mühe, den Ball aus 44 Yards zum 20:17 zwischen die Stangen setzen. «Oh Tannehill» – die Titans werden schöne Weihnachten haben.

Ganz anders die Gemütslage bei den 49ers, die sich nach der siebten Niederlage im 15. Spiel an der eigenen Nase nehmen müssen. Vor allem Quarterback Jimmy Garoppolo hatte grossen Anteil an der Pleite: Zwar warf «Jimmy G» für 322 Yards, doch er leistete sich auch zwei Interceptions und viele weitere Ungenauigkeiten. So überwarf er beim Stand von 7:0 den völlig freistehenden Kyle Juszczyk und die «Niners» konnten nur noch ein Field Goal landen, statt den zweiten Touchdown zu erzielen. (pre)