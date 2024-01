Aaron Jones rennt Markquese Bell über den Haufen. Bild: keystone

Packers werfen Cowboys aus dem Sattel – Lions schlagen Rams

Erste Überraschung in der Wild Card Round in der NFL: Die Dallas Cowboys hat es erwischt. «America's Team» scheiterte an den Green Bay Packers. Weiter kamen in einer engen Kiste die Detroit Lions gegen die Los Angeles Rams.

Dallas Cowboys – Green Bay Packers 32:48

Was für eine Abreibung! Die Dallas Cowboys stiegen mit grossen Träumen vom Super Bowl in die Playoffs – und wurden gleich bei erster Gelegenheit geplättet. Im eigenen Stadion lagen sie gegen die Green Bay Packers zwischenzeitlich 0:27 in Rücklage. Dabei hatten sie in ihrem AT&T Stadium alle acht Heimspiele der Regular Season gewonnen.

Packers-Quarterback Jordan Love führte sein Team gleich mit dem ersten Drive zum ersten Touchdown. Tiefpunkt der Cowboys-Darbietung war der vierte Touchdown der Gäste: Dak Prescott warf eine Interception, die Darnell Savage zu einem Pick-Six über 64 Yards umwandelte.

«Ich habe heute versagt», nahm Quarterback Prescott die Schuld auf sich. Sollte wegen dieser Niederlage der Stuhl von Headcoach Mike McCarthy wackeln, solle man ihn bitte auch gleich in Frage stellen, so der Cowboys-Spielmacher weiter. McCarthy sagte: «Wir haben uns den falschen Tag ausgesucht, um mal einen schlechten Tag einzuziehen.»

Detroit Lions – L.A. Rams 24:23

Mit den Rams spielte Jared Goff im Super Bowl. Jetzt ist er Quarterback in Detroit und er gewann mit seinem neuen gegen sein altes Team. «Er hat erstklassiges Football gespielt», lobte Lions-Headcoach Dan Campbell seinen Star. «Er hatte vielleicht zwei Fehler, aber sonst war er auf den Punkt bereit. Er wirkte locker, er wirkte entspannt.»

Die Spiele vom Samstag

Die Kansas City Chiefs machten mit den Miami Dolphins kurzen Prozess. Patrick Mahomes und Co. setzten sich 26:7 durch.

Eine noch klarere Angelegenheit war die andere Partie des Abends: Die Houston Texans schlugen die Cleveland Browns 45:14.

Die Spiele vom Montag

Detroits Gegner wird im Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Philadelphia Eagles ermittelt. Der andere Viertelfinal in der NFC lautet San Francisco 49ers – Green Bay Packers.

In der AFC steht noch kein Duell fest, weil das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers am Samstag auf Montag verschoben werden musste. Grund dafür war ein heftiger Wintersturm mit viel Neuschnee. (ram)