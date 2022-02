Diese Olympia-Disziplinen schauen wir am liebsten im TV – und welche sind es bei dir?

Adrian Eng:

«Vor einigen Jahren – es war ein kalter und langer Winter – war ich in einer hügeligen Gegend in der Ostschweiz unterwegs. Ich bin am späten Nachmittag in einem Spunten irgendwo beim Säntis abgestiegen und vergass bei Speis und Trank komplett die Zeit. In der Zwischenzeit hatte heftiger Schneefall eingesetzt und begrub meinen alten Ford und sämtliche Strassen unter einer dicken weissen Decke. Ich sass fest, musste aber dringend noch am Abend zurück im Tal sein.



Mein grosses Glück war es, dass auch Bob-Legende Gusti Weder in dem Restaurant gestrandet war und zufällig seinen Olympia-Sieger Bob aus dem Jahr 1992 dabei hatte. Wir machten das türkis-farbene Geschoss also bereit und ich schob ihn mit voller Kraft – Donat Acklin wäre stolz gewesen – Richtung Tal. Dank Weders Lenk-Genie und seinem riesigen Erfahrungsschatz kamen wir schnell und sicher an.



Und auch wenn diese Geschichte frei erfunden ist, wenn jemand das geschafft hätte, dann Gusti Weder, der Bob-GOAT».