Arsenal-Wunderkind mit dem Traumdebüt: 15-jähriger «Wow-man» sorgt weiterhin für Furore

Arsenal erlebt aktuell nicht nur sportlich erfolgreiche Tage. Beim Sieg gegen Leeds United stand mit Max Dowman ein erst 15-jähriger Spieler im Fokus.

Der FC Arsenal hat die Tabellenspitze der Premier League erobert und dabei den zweitjüngsten Spieler der Liga-Geschichte eingesetzt. Trainer Mikel Arteta wechselte Junioren-Nationalspieler Max Dowman in der 64. Minute beim 5:0 gegen Leeds United ein – im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen.

Arteta war in seiner Begeisterung nach der Partie nur schwer einzufangen. Dowman sei «ein Junge mit einem Mass an Reife, Stabilität und Hunger, das man selten sieht», schwärmte der spanische Teammanager.

«Grosses Lob an Per Mertesacker, alle Trainer und alle, die an dieser Reise beteiligt waren, denn hier ist ein Junge, der keinerlei Zweifel hat», bezog sich Arteta auch auf Per Mertesacker, Weltmeister von 2014, der die Akademie der «Gunners» leitet. «Er ist so überzeugt davon, dass er mit 15 Jahren das schaffen kann, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe.»

«Wow-man» ist zweitjüngster Spieler

Dowman zeigte laut Statistiken eine auffällige Leistung auf dem rechten Flügel: 15 Ballkontakte, zwei Torschüsse, ein Dribbling und fünf gewonnene Zweikämpfe. Zudem holte der zweitjüngste Spieler der Premier-League-Geschichte einen Elfmeter heraus, den Teamkollege Viktor Gyökeres in der Nachspielzeit zum 5:0-Endstand verwandelte. Die britische Boulevardzeitung «Sun» feierte Dowman unter dem Namen «Wow-man».

Kurios: Der Rekordhalter stand am Samstag ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18. 2022 wurde er mit 15 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen erstmals eingesetzt – damals ebenfalls von Arteta. Jünger als bei seinem Debüt war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992.

Zum Vergleich: Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund). In Deutschland dürfen Spieler erst ab 16 eingesetzt werden. (riz/tonline)