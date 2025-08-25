freundlich18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Max Dowman brilliere neo seonem Profidebüt

Arsenal&#039;s Max Dowman acknowledges the fans after the English Premier League soccer match between Arsenal and Leeds United at Emirates stadium in London, England, Saturday, Aug. 23, 2025. (John Wa ...
Max Dowman wurde gegen Leeds eingewechselt.Bild: keystone

Arsenal-Wunderkind mit dem Traumdebüt: 15-jähriger «Wow-man» sorgt weiterhin für Furore

Arsenal erlebt aktuell nicht nur sportlich erfolgreiche Tage. Beim Sieg gegen Leeds United stand mit Max Dowman ein erst 15-jähriger Spieler im Fokus.
25.08.2025, 11:2425.08.2025, 11:24
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Der FC Arsenal hat die Tabellenspitze der Premier League erobert und dabei den zweitjüngsten Spieler der Liga-Geschichte eingesetzt. Trainer Mikel Arteta wechselte Junioren-Nationalspieler Max Dowman in der 64. Minute beim 5:0 gegen Leeds United ein – im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen.

Arteta war in seiner Begeisterung nach der Partie nur schwer einzufangen. Dowman sei «ein Junge mit einem Mass an Reife, Stabilität und Hunger, das man selten sieht», schwärmte der spanische Teammanager.

Arsenal hat über 200 Millionen investiert, doch gesprochen wird über diesen 15-Jährigen

«Grosses Lob an Per Mertesacker, alle Trainer und alle, die an dieser Reise beteiligt waren, denn hier ist ein Junge, der keinerlei Zweifel hat», bezog sich Arteta auch auf Per Mertesacker, Weltmeister von 2014, der die Akademie der «Gunners» leitet. «Er ist so überzeugt davon, dass er mit 15 Jahren das schaffen kann, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe.»

«Wow-man» ist zweitjüngster Spieler

Dowman zeigte laut Statistiken eine auffällige Leistung auf dem rechten Flügel: 15 Ballkontakte, zwei Torschüsse, ein Dribbling und fünf gewonnene Zweikämpfe. Zudem holte der zweitjüngste Spieler der Premier-League-Geschichte einen Elfmeter heraus, den Teamkollege Viktor Gyökeres in der Nachspielzeit zum 5:0-Endstand verwandelte. Die britische Boulevardzeitung «Sun» feierte Dowman unter dem Namen «Wow-man».

Kurios: Der Rekordhalter stand am Samstag ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18. 2022 wurde er mit 15 Jahren, 5 Monaten und 28 Tagen erstmals eingesetzt – damals ebenfalls von Arteta. Jünger als bei seinem Debüt war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992.

Zum Vergleich: Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund). In Deutschland dürfen Spieler erst ab 16 eingesetzt werden. (riz/tonline)

Angel di Maria macht gerade jeden Fussball-Romantiker glücklich
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 72
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Eberechi Eze wechselt von Crystal Palace zurück zu seinem Jugendklub Arsenal.
quelle: screenshot instagram / screenshot instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basel angeblich an FCZ-Meisterspieler interessiert ++ BVB bedient sich doppelt bei Chelsea
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Trump droht auch Baltimore mit Militäreinsatz +++ Frankreich bestellt US-Botschafter ein
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
GC will den Abstiegs-Rucksack abwerfen – dafür muss langsam der erste Sieg her
Die runderneuerten Grasshoppers warten nach drei Super-League-Runden noch auf den ersten Sieg. Trainer Gerald Scheiblehner ortet fehlende Reife als Manko, sieht die junge Mannschaft aber auf einem guten Weg. Nun stehen zwei Schlüsselspiele an.
Gerald Scheiblehner wirkt entspannt, als er am Freitagnachmittag am GC-Hauptsitz an der Zürcher Schifflände auf die anstehenden Schlüsselspiele gegen die zwei mutmasslichen Abstiegskandidaten Winterthur und Thun und auf seine ersten zwei Monate als Trainer der Grasshoppers blickt. Auf dem Balkon hängt – gut, aber etwas provisorisch befestigt – die Klub-Fahne. Zehnmal mussten die Grasshoppers diese in den letzten Monaten ersetzen; einige der Passanten an der Fluss-Promenade zum Bellevue sehen sie als schönes Souvenir.
Zur Story