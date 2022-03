Eines wissen wir bereits: Der SC Bern wird den Meisterpokal im Jahr 2022 nicht in die Höhe stemmen. Bild: KEYSTONE

Deine Expertise ist gefragt: Wer wird Schweizer Eishockey-Meister?

Morgen Freitag beginnt mit den Pre-Playoffs die heisse Phase in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft. Chronisten analysieren in der Regel, wen sie vorne sehen – aber vielleichst siehst du das ja ganz anders.

Für vier Teams gilt es schon in den Achtelfinals (Pre-Playoffs) ernst: Lausanne trifft auf Ambri-Piotta, Servette in einer Best-of-3-Serie auf Lugano. Die anderen sechs Playoff-Teilnehmer greifen erst in den Viertelfinals ins Geschehen ein.

Welchem Team gibst du Chancen auf den Meistertitel? Und wen siehst du schon bald in den Sommerferien?

Die Chancen aller Playoff-Teilnehmer kannst du auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Bewege dazu einfach den Stern und klicke dann «Bewerten».

Los geht's!

Ranking

So sieht das aktuelle Ranking aus: