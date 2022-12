Mehr zur WM in Katar

Höchste Zeit also, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Hier darfst du den sechs Kommentatoren des Schweizer Fernsehens und den Studio-Gästen, die während der WM regelmässig zum Einsatz kamen, deine Bewertung geben. Benutze dafür die untenstehenden Schieberegler und lass uns dein Fazit auch in der Kommentarspalte wissen.

Mit der Gruppenphase und den Achtelfinals ist die Mehrheit der Spiele an der Weltmeisterschaft in Katar Geschichte. Nicht nur den Spielern, auch den Kommentatoren und Expertinnen und Experten im TV-Studio bleiben nur noch wenige Auftritte, sich dem grossen Publikum zu präsentieren.

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Weitere Niederlage für Capela und die Hawks +++ ZSC-Riedi erstmals in der Nati

FIFA bestätigt Tod eines Gastarbeiters in Saudi-Arabiens WM-Quartier

Wie bewertest du die SRF-Reporter und -Experten an dieser WM?

An ihm scheiden sich die Geister: SRF-Kommentator Sascha Rufer.

An ihm scheiden sich die Geister: SRF-Kommentator Sascha Rufer. Bild: srf

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-WM 2022 in Katar

Weitere Niederlage für Capela und die Hawks +++ ZSC-Riedi erstmals in der Nati

Femizid in Lateinamerika – wie die tödliche Machokultur Frauen umbringt

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

Paukenschlag in der Computerindustrie: Apple setzt auf iPhone-Chips «Made in USA»

Messi in Mexiko «Persona non grata» +++ Infantino schwärmt in den höchsten Tönen

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2022 in Katar.