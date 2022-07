Marlen Reusser in Frankreich. Bild: imago

«Ein super guter Sieg» – Reusser gewinnt an der Tour de France nach Soloflucht

Marlen Reusser feiert in Bar-Sur-Aube den wohl grössten Erfolg ihrer Karriere. Die 30-jährige Bernerin gewinnt die 4. Etappe der Tour de France Femmes, die viele kurze Anstiege und einige Schotterstein-Abschnitte beinhaltete.

Bislang konnte Marlen Reusser seit ihrem späten Einstieg ins Profigeschäft primär in Zeitfahren zuschlagen. Neun ihrer bis dato zwölf Siege gelangen ihr im Kampf gegen die Uhr. Dazu eroberte sie an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und an den Weltmeisterschaften 2020 jeweils die Silbermedaille im Zeitfahren.

Der 13. Profisieg war nun für Reusser der grösste Erfolg in einem Strassenrennen. 23 Kilometer vor dem Ziel der hügeligen 4. Etappe der Tour de France Femmes über 126,8 Kilometer setzte sie sich vom Feld ab. Niemand reagierte und so trat Reusser engagiert in die Pedalen. Als sie fünf Kilometer vor dem Zielstrich auf der Côte du Val Perdu über eine Minute Vorsprung hatte, stand der Sieg so gut wie fest. Die letzten Momente wurden zu einer Triumphfahrt.

«Sehr glücklich und dankbar»

«Ich weiss es nicht», sagte die Zeitfahr-Europameisterin des Jahres 2021 im Sieger-Interview auf die Frage, ob dies ihr grösster Sieg überhaupt sei. «Es ist sicher ein super guter Sieg, aber ich will meine Erfolge gar nicht miteinander vergleichen. Ich geniesse es einfach jedes Mal, wenn ich gewinne.»

Es sei der Plan ihrer Equipe gewesen, das Rennen hart zu machen und oft anzugreifen. «Bei mir ging das dann auf und ich kam weg. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass es aufging.»

2022 war ein schwieriges Jahr für Marlen Reusser, die auf die laufende Saison hin zum Topteam SD Worx gewechselt war. An der Women's Tour in Grossbritannien verletzte sie sich bei einem Sturz am Handgelenk, danach kämpfte sie mit einer hartnäckigen Corona-Erkrankung, wegen der sie nicht an der Tour de Suisse Women teilnehmen konnte. In einem Höhentrainingslager im Engadin fand sie zuletzt aber wieder zur Form zurück.

Chabbey neu in den Top Ten

In Bar-Sur-Aube setzte sich Reusser mit 1:24 Minute Vorsprung auf die Französin Evita Muzic durch, die den Sprint einer dreiköpfigen Verfolgerinnengruppe für sich entschied.

In der Gesamtwertung der Tour de France verbesserte sich mit Elise Chabbey eine andere Schweizerin um einen Rang. Die Genferin ist neu Zehnte. Chabbeys Rückstand auf das Maillot Jaune, welches nach wie vor die «Grande Dame» Marianne Vos trägt, beträgt 2:20 Minuten. Reusser liegt auf Rang 24, sie liegt rund viereinhalb Minuten hinter der Niederländerin Vos.