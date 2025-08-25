recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Velo

Alex Zingle wurde an der Vuelta das Fahrrad geklaut

Stage 3. of PostNord Danmark Rundt 2025, Pro Cycling Kerteminde, Denmark. 14th, August 2025. Axel Zingle of Team Visma - Lease a Bike seen on the road on stage 3 of the professional Road cycling, Rad, ...
Gleich zweimal renkte sich Axel Zingle die Schulter aus.Bild: www.imago-images.de

Albtraum für Radprofi: Zweimal die Schulter ausgerenkt – dann wird noch sein Velo geklaut

Bei der Vuelta a España hat Axel Zingle einen kuriosen Tag erlebt, an dem er gleich mehrfach Schmerzen hinnehmen musste.
25.08.2025, 06:5125.08.2025, 06:51
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Radprofi Axel Zingle hat bei der Vuelta den wohl verrücktesten Tag seiner Karriere erlebt. Erst kugelte sich der Franzose zweimal die Schulter aus, dann wurde ihm auch noch vor dem Krankenwagen das Rennrad gestohlen. Ins Ziel kam der 26-Jährige dennoch, als Letzter mit mehr als 24 Minuten Rückstand auf seinen Teamkollegen und Etappensieger Jonas Vingegaard.

Was war passiert? Zingle stürzte auf dem zweiten Teilstück in Italien von Alba nach Limone Piemonte und musste sich die Schulter von den Rennärzten wieder einrenken lassen – konnte aber weiterfahren. Als er danach in sein Trikot griff, um etwas herauszuholen, renkte sich Zingle das Gelenk ein zweites Mal aus.

«Da war ein Typ, der nicht sehr gut Englisch sprach. Ich gab ihm mein Fahrrad und stieg in den Krankenwagen, um meine Schulter erneut einrenken zu lassen», erzählte der Profi vom Team Visma – Lease a Bike später bei Eurosport, «als ich wieder rauskam, war mein Fahrrad weg.»

Pechvogel Zingle will am Montag die dritte Etappe von San Maurizio nach Ceres (134,6 km) trotz aller Widrigkeiten in Angriff nehmen. (riz/tonline)

Nach der Blamage gegen Thun steigt beim FCZ der Druck – auch auf den Sportchef
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tour de France: Alle Etappensieger 2025
1 / 24
Tour de France: Alle Etappensieger 2025

Diese Fahrer haben 2025 an der Tour de France ein Teilstück gewonnen:
quelle: keystone / christophe petit tesson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben den Zürcher Velotunnel getestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
BVB bedient sich doppelt bei Chelsea + Boniface wechselt angeblich doch nicht nach Mailand
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Der eidgenössische Ticket-Wahnsinn – wie man ans ESAF kommt
Nur 4000 von 56'500 Tickets kamen fürs Eidgenössische in Mollis in den offenen Verkauf. Ohne Beziehungen ist es fast unmöglich, ein Ticket zu bekommen. Aber es gibt Wege, um dieses System zu überlisten.
Eigentlich sollte es kein Problem sein, ein Ticket fürs Eidgenössische in Mollis zu ergattern: Die Arena fasst ja 56'500 Plätze. Aber an Tickets zu kommen, ist schwierig. Sehr schwierig sogar. Wer das ganz besondere Vertriebssystem nicht kennt, hat praktisch keine Chance, an ein Ticket heranzukommen.
Zur Story