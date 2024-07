Allein auf weiter Flur: Tadej Pogacar bei seinem Etappensieg am Sonntag. Bild: www.imago-images.de

Das erwartet Pogacar in der letzten Tour-Woche bei der Jagd nach dem fantastischen Double

Tadej Pogacar kann sich am nächsten Sonntag ins Geschichtsbuch des Radsports fahren. Der Slowene ist auf dem Weg, als erster Fahrer seit Marco Pantani 1998 im gleichen Jahr den Giro d'Italia und die Tour de France zu gewinnen. Noch sechs Etappen fehlen bis zum totalen Triumph.

Mehr «Sport»

Heute geniessen die Fahrer an der Tour de France einen Ruhetag. Nach zwei harten Bergetappen in den Pyrenäen ist dieser wohlverdient.

Tadej Pogacar hat sich sowohl das Teilstück am Samstag wie auch jenes am Sonntag, dem französischen Nationalfeiertag, unter den Nagel gerissen. Nach seinen beiden Solo-Siegen führt der Slowene im Gesamtklassement mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard.

Der Träger des Maillot Jaune sprach von einem «komfortablen Vorsprung». Es sehe sehr gut aus und mit seiner Form sei er überaus zufrieden, urteilte Pogacar, um aber gleichzeitig zu betonen: «Wir müssen als Team konzentriert bleiben und mit der gleichen Mentalität fahren wie bis anhin.»

Das Gesamtklassement: grafik: le tour

Vingegaard konnte am Schlussaufstieg jeweils nicht mehr mit Pogacar mithalten. Der dänische Sieger der vergangenen zwei Jahre und sein Team Visma-Lease a Bike machten nicht den Eindruck, als ob sie den Leader von UAE-Team Emirates noch würden gefährden können.

Für Vingegaard ist allerdings auch Rang zwei, bleibt es dabei, als Erfolg zu werten. Anfang April war er an der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt, erst an der Tour gab er sein Comeback. Nach der Bergankunft gestern auf dem Plateau de Beille gab Vingegaard an, dass er von den Werten her nahe an seiner Bestleistung gewesen sei. «Tadej war wirklich stark. Aber wir geben noch lange nicht auf», betonte er. Die Hoffnung des 27-Jährigen: «Wenn Tadej einen schlechten Tag erwischt, können wir ihn vielleicht noch knacken.»

Allerdings sind er und sein Team realistisch genug, um einzusehen, dass es schwierig wird, wenn Pogacar sein aktuelles Niveau hält. «Im Moment scheint er unschlagbar zu sein», meinte Vingegaards sportlicher Leiter, Grischa Niermann. «Aber die letzte Woche steht uns noch bevor und wir lassen den Kopf noch nicht hängen.»

Vingegaard (links) und Evenepoel. Bild: www.imago-images.de

Remco Evenepoel befindet sich bei seiner ersten Tour-de-France-Teilnahme auf Podestkurs. Sein Vorhaben: Absichern. «Ich fahre für den dritten Platz und im Moment sieht es gut aus», sagte der 24-jährige Belgier am Sonntag. «Ich muss mein Niveau halten, denn uns erwartet eine harte Woche in den Bergen.»

Wer gewinnt die Tour de France? Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Ein anderer Fahrer

Welche Etappen erwarten uns noch?

Morgen Dienstag ist die wohl letzte Chance für alle Sprinter. Die 189 Kilometer zwischen Gruissan und Nîmes sind ausgesprochen flach.

Sie schafften das Double Im gleichen Jahr Giro und Tour zu gewinnen, gelang erst sieben Fahrern:



Fausto Coppi 1949, 1952.

Jacques Anquetil 1964.

Eddy Merckx 1970, 1972, 1974.

Bernard Hinault 1982, 1985.

Stephen Roche 1987.

Miguel Indurain 1992, 1993.

Marco Pantani 1998.



Merckx (1974) und Roche wurden im gleichen Jahr zudem Weltmeister. Das könnte auch Pogacar gelingen, der die WM im September in Zürich als weiteres Saisonziel ausgerufen hat.



Die Ausreisser hatten in der letzten Woche einen schwierigen Stand. Drei Mal gewann ein Anwärter aufs Gesamtklassement die Etappe, die anderen drei wurden im Sprint entschieden. Am Mittwoch könnte die Stunde eines Bergfahrers schlagen, der im Gesamtklassement keine ganz grosse Rolle mehr spielen kann, vielleicht ein Giulio Ciccone oder ein Felix Gall.

Wozu ist Stefan Küng nach den harten Pyrenäen-Etappen noch in der Lage? Bild: www.imago-images.de

Den Donnerstag hat sich vielleicht Stefan Küng dick markiert. Seine Equipe Groupama-FDJ hat bislang keine Stricke zerrissen und in der Gesamtwertung niemanden, für den eine Position verteidigt werden müsste. Küngs Problem sind wohl weniger die Distanz von 180 Kilometern und die 3000 Höhenmeter, sondern, dass sehr viele Fahrer und Teams ihre wohl letzte Chance wittern.

grafik: le tour

Zum Abschluss der Tour warten noch einmal hohe Berge auf das Peloton. Höher hinaus als am Freitag zur Cime de la Bonette geht es in Frankreich gar nicht auf asphaltierten Strassen: Die Tour geht auf 2802 Meter hoch. Nach dem Col de Vars wird es der zweite Pass der Hors Catégorie sein, zudem endet die Etappe mit einer Bergankunft in Isola 2000.

grafik: le tour

Der Samstag wird nicht minder anstrengend. Mit 133 Kilometern ist die Etappe eine von der kurzen Sorte, dafür ist sie reich an Höhenmetern. Mit knapp 4800 sind es noch etwas mehr als tags zuvor. Die Etappe endet mit der Bergankunft auf dem Col de la Couillole.

grafik: le tour

Nichts mit lockerem «Bluestfährtli» am Sonntag zum Abschluss. Die Tour de France endet erstmals in ihrer Geschichte nicht in Paris, weil dort schon bald die Olympischen Spiele beginnen. Stattdessen ist das Ziel in Nizza – und es wird keinen Massensprint geben. Die Fahrer sind in einem 33,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren gefordert, das zwei Anstiege und insgesamt 720 Höhenmeter beinhaltet.