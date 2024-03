Marc Hirschis Zeit beim Team UAE scheint vorbei zu sein. Bild: imago-images.de

Auslaufender Vertrag: Marc Hirschi soll ins Team von Fabian Cancellara wechseln

Holt sich das Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling ein Aushängeschild aus dem eigenen Land an Bord? Wie diverse belgische Medien berichten, soll Marc Hirschi vor einem Wechsel in die Equipe des zweifachen Olympiasiegers Fabian Cancellara stehen. Der Vertrag des Berners bei seiner aktuellen Mannschaft, UAE Team Emirates, läuft am Ende dieser Saison aus und eine Verlängerung soll nicht im Raum stehen.

So sei der Wechsel ins Schweizer Team Tudor für Hirschi quasi schon fix. Dort wären Marius Mayrhofer, Arvid de Kleijn, Tom Bohli, Michael Storer oder Matteo Trentin seien neuen Mannschaftskollegen.

Tudor Pro Cycling ist noch eine junge Mannschaft. Das Team wurde erst 2018 gegründet und hat seit letztem Jahr Profistatus beim internationalen Radsportverband UCI. Die Debütsaison 2023 verlief mit 32 Podiumsplatzierungen bei elf Siegen ansprechend. Den grössten Erfolg in der noch jungen Teamgeschichte feierte Tudor vergangene Woche, als Arvid de Kleijn im Spurt die 2. Etappe von Paris-Nizza gewann und dem Team damit den ersten Sieg auf der World Tour bescherte. (abu/sda)