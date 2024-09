Christen kotzt sich aus und holt Bronze im U23-Zeitfahren – Gold nach Spanien

Christen holte für die Schweiz bereits die dritte Medaille an der Rad- und Para-Cycling-Strassen-WM in Zürich. (abu/sda)

Bronze auf der coupierten Strecke über 30 km kam zustande, weil der Favorit Alec Segaert aus Belgien einbrach. Auch Christen büsste als Leichtgewicht insbesondere auf den letzten 12 flachen km an Zeit ein. Es drohte Platz 4.

Jan Christen gewann an der Rad-WM in Zürich im Zeitfahren der U23-Kategorie die angestrebte Medaille. Der 20-jährige Aargauer, der bereits auf der Profi-Tour unterwegs ist, wurde Dritter. Wie sehr sich Christen auf der Strecke ausgepumpt hat, war im Ziel zu sehen. Er legte sich sofort nieder und musste sich vor laufenden TV-Kameras sogar noch übergeben.

In diesen Tagen findet in Seoul eine Fussballweltmeisterschaft statt. Sind das News für dich? Damit bist du wohl nicht alleine, denn es handelt sich um eine Weltmeisterschaft der ganz besonderen Art.

Zwischen dem 21. und dem 28. September treten beim «Homeless World Cup» 64 Teams aus 49 Nationen gegeneinander an. Was alle Teilnehmenden gemeinsam haben: Sie stehen normalerweise nicht unbedingt im Rampenlicht, sondern eher am Rande der Gesellschaft.