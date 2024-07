Wettmafia? Behörden rollen nach 25 Jahren den «Fall Pantani» nochmals auf

Der Pirat geht von Bord – aber in den Herzen der Fans lebt Marco Pantani ewig

Marco Pantani war nach dem Giro-Ausschluss zunächst für zwei Wochen gesperrt worden. Auf die Tour de France im selben Jahr verzichtete er, im Jahr darauf konnte er in Frankreich zwei Etappen gewinnen. Es waren die letzten Erfolge in seiner Karriere, die Marco Pantani 2003 beendete. (ram)

Die Staatsanwältin habe konkrete Hinweise erhalten, dass die Camorra versucht habe, einen Sieg des «Piraten» zu verhindern. Diese Hinweise erhielt Foiera, als sie am Freitag den gemäss Rai-Angaben «berühmt-berüchtigten» Kriminellen Renato Vallanzasca in einem Gefängnis besucht habe.

Eine Überdosis Kokain beendete das Leben des schillernden Radstars Marco Pantani. Zwanzig Jahre ist das mittlerweile her und nochmals fünf Jahre vorher erlebte «Elefantino» ein einschneidendes Erlebnis, das die weitere Karriere prägte.

Marco Pantani wird 1999 am Giro vom «Teufel» Didi Senft angefeuert.

Marco Pantani wird 1999 am Giro vom «Teufel» Didi Senft angefeuert. Bild: imago-images.de

