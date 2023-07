Diese drei Etappen werden die ultra spannende Tour de France entscheiden

Und was, wenn die Differenz zwischen dem Ersten und dem Zweiten im einstelligen Sekundenbereich liegt? Dann könnte das ungeschriebene Gesetz, wonach ein Führender auf der Schlussetappe nicht attackiert wird, für einmal ausser Kraft gesetzt werden. Zwar endet das Teilstück mit dem Ziel auf den Champs Élysées in Paris fast immer mit einem Massensprint. Aber vielleicht gibt es dann trotzdem einen allerletzten Angriff – zumal es im Ziel auch noch Bonifikationssekunden für die ersten drei gibt.

«Ich kenne das Zeitfahren, mir gefällt die Strecke, sie passt gut zu mir», kündigte Pogacar, der dem Gegner das Maillot Jaune ausziehen will, gegenüber der Zeitung «L'Equipe» an. Allerdings gibt sich auch Vingegaard optimistisch: «Der Parcours ist sehr kurz, aber ich mag solches kurzes Zeitfahren. Es ist oft schwierig, seinen Rhythmus zu finden, und ich mag es, wenn es viele Rhythmuswechsel gibt.»

Im Vorjahr war Vingegaard im Zeitfahren am vorletzten Tag acht Sekunden schneller als Pogacar – obwohl er am Ende nicht mehr alles gab, damit Teamkollege Wout van Aert die Etappe gewinnen konnte.

Im Vorjahr war Vingegaard im Zeitfahren am vorletzten Tag acht Sekunden schneller als Pogacar – obwohl er am Ende nicht mehr alles gab, damit Teamkollege Wout van Aert die Etappe gewinnen konnte. Bild: keystone

Was für die Schweiz an der Fussball-WM der Frauen auf dem Spiel steht

Am anderen Ende der Welt beginnt am Donnerstag die Fussball-WM der Frauen. Ein erfolgreiches Abschneiden des Schweizer Nationalteams ist auch für die Zukunft von elementarer Bedeutung.

Wenn am Freitag im neuseeländischen Dunedin um 17 Uhr Ortszeit (7 Uhr Schweizer Zeit) in eine Schiedsrichterpfeife geblasen wird, beginnt für den Frauenfussball in der Schweiz ein wichtiges Kapitel. Im Auftaktspiel gegen den Aussenseiter Philippinen soll ein Sieg her und damit der Grundstein gelegt werden für ein erfolgreiches WM-Turnier.