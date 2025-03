Angefeuert von den Tifosi stürmt der lädierte Tadej Pogacar dem Ziel entgegen. Bild: www.imago-images.de

Pogacar stürzt spektakulär in eine Wiese – und gewinnt Strade Bianche trotzdem solo

Das Regenbogentrikot zerrissen und verdreckt, blutende Wunden an Schulter, Ellbogen und Hand: Rad-Superstar Tadej Pogacar feierte bei Strade Bianche keinen alltäglichen Sieg.

Ralf Meile

Tadej Pogacar war nicht einmal von sich selber zu schlagen: Er siegte in Siena trotz Sturz nach einer 19 Kilometer langen Alleinfahrt. Der Weltmeister gewann zum dritten Mal nach 2022 und 2024 das über 213 Kilometer führende Eintagesrennen Strade Bianche in der Toskana, das teilweise über Schotterstrassen führt.

Dabei hatte der Slowene 50 Kilometer vor dem Ziel einen Schreckmoment zu überstehen. In einer Abfahrt rutschte Pogacar in einer Kurve weg und stürzte. Der 26-Jährige hatte das Glück im Unglück, dass er in einer Wiese landete, er verlor aber den Kontakt zu seinem Fluchtgefährten Thomas Pidcock. Rasch gelang es Pogacar jedoch, wieder zum Briten aufzuschliessen, auch weil dieser dies zuliess und nicht von der Situation profitieren wollte.

In der Folge machte das Duo gemeinsame Sache, bis Pogacar in einem weiteren Gravel-Sektor in einer steilen Rampe das Tempo so verschärfte, dass Pidcock, der seit dieser Saison für das Schweizer Team Q36.5 fährt, nach kurzem Kampf abreissen lassen musste. Der Sieger der Ausgabe 2023 wurde am Ende Zweiter. Rang 3 ging an Pogacars Teamkollegen Tim Wellens.

«Shit happens»

«Das ist sicher nicht der beste Weg, um zu gewinnen, aber Sieg ist Sieg», meinte Pogacar im Ziel. «Hoffentlich ist es nicht schlimmer, als es aussieht.» Er kenne die Passage eigentlich gut, sei in seinem Leben bestimmt schon zwanzig Mal dort gefahren. «Aber manchmal rutschst du halt aus, shit happens.»

Mit dem dritten Sieg in Siena schloss Tadej Pogacar zum bisherigen Rekordhalter Fabian Cancellara auf. Der Berner war bislang der einzige Radprofi mit drei Siegen bei nun 19 Austragungen von Strade Bianche. Für Pogacar war es heute eine verhältnismässig kurze Soloflucht am Ende: Vor einem Jahr triumphierte er nach 81 Kilometern Vorausfahrt, beim Sieg 2022 waren es 49 Kilometer.

Vollering dank Punch

Auch im Frauen-Rennen gab es keine neue Siegerin. Demi Vollering hatte Strade Bianche bereits im Jahr 2023 gewonnen. Nun feierte die in der Schweiz lebende Niederländerin den bislang grössten Erfolg im Trikot ihres neuen Arbeitgebers FDJ-Suez.

Vollering trat an der Schlusssteigung wenige hundert Meter vor dem Zielstrich in die Pedale und verwies ihre Fluchtgefährtin Anna van der Breggen in die Schranken. Die 34-Jährige darf trotzdem konstatieren, dass ihr Comeback nach vier Jahren Rennpause gelungen ist.

Beste Schweizerin wurde Noemi Rüegg. Die Zürcherin klassierte sich auf Rang 9. Marlen Reusser gab das Rennen auf.