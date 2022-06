Nicole Reist ist zum dritten Mal die schnellste Frau am Race Across America Bild: noah diesing

Nicole Reist gewinnt das Race Across America zum dritten Mal

Nicole Reist hat es geschafft. Die Schweizer Extremsportlerin ist beim Race Across America (RAAM) – dem nonstop Velorennen von der West- an die Ostküste der Vereinigten Staaten – als erste Frau ins Ziel gekommen. Die Zürcherin erreichte die Ziellinie in Annapolis, Maryland kurz vor halb zehn am Freitagabend Lokalzeit (2.24 Uhr Schweizer Zeit). Es ist Reists dritter Sieg beim RAAM nach 2016 und 2018.

Reist brauchte für die 4963 Kilometer lange Strecke quer über einen Kontinent zehn Tage, sechs Stunden und 24 Minuten. Geschlagen geben musste sie sich dem neuseeländischen Gesamtsieger Allan Jefferson, der noch fünf Stunden und 36 Minuten schneller war sowie dem Tschechen Svata Bozak. Die drei sind stand jetzt die einzigen von 16 Einzelathleten, die das Ziel schon erreicht haben.

Lange sah es so aus, als würde Reist auch jegliche Männer hinter sich lassen. Doch zwei Stürze in der zweiten Hälfte des Rennens bremsten die Schweizerin aus. Seit diesem zweiten Sturz könne die Velofahrerin nicht mehr eigenständig auf- und absteigen, meldete das Begleitteam am Freitagmittag, das ihr dabei half. Ihre persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2018 (9 Tage 23 Stunden 57 Minuten) verpasste Reist nur knapp. (abu)