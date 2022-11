Cheerleaderinnen führen ihre Choreo auf – bis dieser Security auftaucht

Video: watson/lucas zollinger

Security-Typ zerstört Cheerleader-Choreo – dachten zumindest alle

College-Football ist in den USA fast schon eine Religion. An den Spieltagen füllen sich die Stadien mit hunderttausenden Studentinnen und Fans, die ihre Mannschaft anfeuern. Neben dem eigentlichen Spiel ist ein weiteres Highlight jeweils der Auftritt der Cheerleader. Genau so eine Cheerleader-Choreo geht gerade auf Twitter viral. Wieso – und was ein Security-Angestellter damit zu tun hat – erfährst du im Video:

Abgespielt hat sich die Szene am 30. Oktober beim Heimspiel der Tennesse Volunteers gegen die Kentucky Wildcats im Neyland Stadium. Die «Vols» konnten das Spiel mit 44 zu 6 Punkten für sich entscheiden – vielleicht ja auch ein bisschen motiviert durch die Einlage der Cheerleader 😜. (lzo)

