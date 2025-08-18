Schreckmoment auf dem Golfplatz: Flieger legt abrupte Notlandung hin

Video: watson/Amber Vetter
In Australien musste am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug mitten auf einem Golfplatz notlanden.
Das Flugzeug vom Typ Piper Cherokee stürzte während eines Trainingsfluges auf dem Mona Vale Golf Club nahe Sydney ab. Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug tief über den Golfplatz fliegt, bevor es schnell auf dem Boden aufschlägt.
Trotz des Aufschlags bei der Notlandung wurden beide Insassen nur leicht verletzt. An Bord befanden sich ein Fluglehrer und ein Flugschüler.
Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unbekannt.
