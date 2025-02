Video: extern/orf

Das sagen die Fans an der Ski-WM in Österreich zur Schweizer Dominanz

Die Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer räumen an den Weltmeisterschaften in Saalbach in Österreich gerade so richtig ab. Die Männer haben sogar dermassen rasiert, dass sie sich wortwörtlich die Haare vom Kopf geschoren haben.

Die Gastgeber können nicht mithalten und liegen im Medaillenspiegel hinter der Schweiz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs (ORF) ist in Saalbach auf die Strasse gegangen und hat österreichische Ski-Fans gefragt, was sie von den Schweizern halten.

Video: extern/orf

Die Umfrage zeigt, dass unter den Fans eine freundschaftliche Stimmung herrscht, dass man sich schätzt und sich die Erfolge gönnt (nicht wie dieser Sportreporter des ORF bei der Medaillenverleihung des Schweizer Dreifachsiegs in der Team-Kombi). Die Schweizer seien sympathisch und genau deshalb sehe man sie gerne gewinnen, sagen verschiedene Österreicher Fans.

In der Umfrage kamen auch zwei Schweizer zu Wort, die ebenfalls nur voll des Lobes für die Gastgeber aus dem Nachbarland waren.

«Wir sind jetzt eine Woche hier und haben die schönsten Ferien unseres Lebens!» Schweizer Ski-Fan zum ORF.

Die Gastfreundschaft sei hervorragend und man fühle sich wohl an der Weltmeisterschaft. Ein anderer Schweizer Fan fügte an, dass man sich zwar über die eigenen Erfolge freue, aber auch Mitgefühl habe, wenn es für die Österreicher weniger gut laufe: «Da haben wir auch Tränen in den Augen.» (lzo)

