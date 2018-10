Sport

Wintersport

Hirscher, Tomba und Co.: Die 100 besten Skirennfahrer der Geschichte



Bild: EPA

Hirscher startet als Nr. 1 der 100 besten Skirennfahrer der Geschichte in den Winter

Auf dem Gletscher in Sölden startet am Samstag der Weltcup-Winter. Marcel Hirscher jagt den achten Sieg im Gesamtweltcup – dabei ist der Österreicher schon jetzt der erfolgreichste Skirennfahrer der Geschichte.

Der erfolgreichste Skirennfahrer der Geschichte? Ja! Das sagen nicht wir, das behaupten auch nicht die Österreicher. Das sagen die Statistiker der «Alpine Ski Data Base». Sie haben rein aufgrund sportlicher Resultate eine Hitliste der erfolgreichsten Athleten der Ski-Geschichte erstellt. Und das Ranking zeigt nun, bevor der Winter 2018/19 beginnt: Marcel Hirscher ist die neue Nummer 1.

Der 29-jährige Österreicher hat sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze gesteigert. Dank seinem Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat Hirscher den bislang führenden Schweden Ingemar Stenmark überholt – und auch seinen Landsmann Hermann Maier, den «Herminator».

Bild: EPA

In den Top Ten findet sich nur ein Schweizer wieder: Pirmin Zurbriggen. Der Abfahrts-Olympiasieger von 1988 wurde von Aksel-Lund Svindal überholt und liegt neu auf Platz 6. Insgesamt schaffen es 16 Swiss-Ski-Athleten in die Top 100. Fahrer in kursiv sind noch aktiv.

Marcel Hirscher

Österreich. 58 Weltcupsiege.

2 x Olympiagold.

6 x Weltmeister.

7 x Gesamtweltcup.



Bild: APA

Ingemar Stenmark

Schweden. 86 Weltcupsiege.

2 x Olympiagold.

5 x Weltmeister.

3 x Gesamtweltcup

Bild: Getty Images Europe

Die Methodik Die Statistiker haben die Erfolge eines Fahrers im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften analysiert. Für jede Leistung gibt es Punkte, welche addiert werden und zum Gesamtergebnis führen. Ein Olympiasieg ist so viel Wert wie ein Sieg im Gesamtweltcup. (Stand: 25.10.2018)

Hermann Maier

Österreich. 54 Weltcupsiege.

2 x Olympiagold.

3 x Weltmeister.

4 x Gesamtweltcup.​



Bild: Getty

Marc Girardelli

Luxemburg. 46 Weltcupsiege.

4 x Weltmeister.

5 x Gesamtweltcup.



Bild: Getty Images Europe

Aksel-Lund Svindal

Norwegen. 35 Weltcupsiege.

2 x Olympiagold.

5 x Weltmeister.

2 x Gesamtweltcup.



Bild: EPA EXPA

Pirmin Zurbriggen

Schweiz. 40 Weltcupsiege.

1 x Olympiagold.

4 x Weltmeister.

4 x Gesamtweltcup.​



Bild: KEYSTONE

Kjetil André Aamodt

Norwegen. 21 Weltcupsiege.

4 x Olympiagold.

5 x Weltmeister.

1 x Gesamtweltcup.​



Bild: AP

Alberto Tomba

Italien. 50 Weltcupsiege.

3 x Olympiagold.

2 x Weltmeister.

1 x Gesamtweltcup.​



Bild: AP NY

Bode Miller

USA. 33 Weltcupsiege.

1 x Olympiagold.

4 x Weltmeister.

2 x Gesamtweltcup.​



Bild: AP

Gustav Thöni

Italien. 24 Weltcupsiege.

1 x Olympiagold.

5 x Weltmeister.

4 x Gesamtweltcup.​



Bild: KEYSTONE

Plätze 11 bis 20

11. Benjamin Raich (Österreich)

12. Stephan Eberharter (Österreich)

13. Lasse Kjus (Norwegen)

14. Ted Ligety (USA)

15. Jean-Claude Killy (Frankreich)

16. Phil Mahre (USA)

17. Ivica Kostelic (Kroatien)

18. Didier Cuche

19. Kjetil Jansrud (Norwegen)

20. Karl Schranz (Österreich)

Bild: AP

Plätze 21 bis 30

21. Franz Klammer (Österreich)

22. Mike von Grünigen



23. Toni Sailer (Österreich)

24. Peter Müller

25. Carlo Janka

26. Markus Wasmeier (Deutschland)

27. Michael Walchhofer (Österreich)

28. Piero Gros (Italien)

29. Mario Matt (Österreich)

30. Franz Heinzer

Bild: Mark Schiefelbein/AP/KEYSTONE

Plätze 31 bis 40

31. Andreas Wenzel (Liechtenstein)

32. Alexis Pinturault (Frankreich)

33. Luc Alphand (Frankreich)

34. Bernhard Russi

35. Paul Accola

36. Thomas Stangassinger (Österreich)

37. Jean-Noël Augert (Frankreich)

38. Günter Mader (Österreich)

39. Matthias Mayer (Österreich)

40. Hannes Reichelt (Österreich)

Bild: KEYSTONE

Plätze 41 bis 50

41. Atle Skaardal (Norwegen)

42. Stein Eriksen (Norwegen)

43. Andre Myhrer (Schweden)

44. Erik Guay (Kanada)

45. Ole Kristian Furuseth (Norwegen)

46. Beat Feuz

47. Fritz Strobl (Österreich)

48. Henrik Kristoffersen (Norwegen)

49. Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

50. Rudi Nierlich (Österreich)

Plätze 51 bis 60

51. Patrick Russel (Frankreich)

52. Peter Fill (Italien)

53. Kalle Palander (Finnland)

54. Christof Innerhofer (Italien)

55. Frank Piccard (Frankreich)

56. Patrick Ortlieb (Österreich)

57. Emile Allais (Frankreich)

58. Daron Rahlves (USA)

59. Didier Défago

60. Hubert Strolz (Österreich)

Bild: AP

Plätze 61 bis 70

61. Zeno Colo (Italien)

62. Felix Neureuther (Deutschland)

63. Leonhard Stock (Österreich)

64. Guy Perillat (Frankreich)

65. Kristian Ghedina (Italien)

66. David Zogg

67. Hans Knauss (Österreich)

68. Rudi Rominger

69. Bojan Krizaj (Jugoslawien)

70. Andreas Schifferer (Österreich)

Plätze 71 bis 80

71. Finn Christian Jagge (Norwegen)

72. Christian Mayer (Österreich)

73. Peter Lüscher

74. Peter Wirnsberger (Österreich)

75. Helmut Höflehner (Österreich)

76. Heini Hemmi

77. Henri Oreiller (Frankreich)

78. Rainer Schönfelder (Österreich)

79. Manfred Mölgg (Italien)

80. Steve Mahre (USA)

Bild: EPU

Plätze 81 bis 90

81. Bruno Kernen

82. Hannes Trinkl (Österreich)

83. Armin Bittner (Deutschland)

84. Thomas Sykora (Österreich)

85. Anton Seelos (Österreich)

86. Giorgio Rocca (Italien)

87. Tommy Moe (USA)

88. Roland Collombin

89. Egon Zimmermann (Österreich)

90. Harti Weirather (Österreich)

Bild: KEYSTONE

Plätze 91 bis 100

91. Reinfried Herbst (Österreich)

92. Pepi Stiegler (Österreich)

93. Mario Reiter (Österreich)

94. Klaus Kröll (Österreich)

95. Steve Podborski (Kanada)

96. Fredrik Nyberg (Schweden)

97. Alain Penz (Frankreich)

98. Hansi Hinterseer (Österreich)

99. Francisco Fernandez Ochoa (Spanien)

100. Dominik Paris (Italien)

Frauen-Ranking Das ausführliche Ranking morgen in Teil 2. In Führung liegt die Amerikanerin Lindsey Vonn. Beste Schweizerin ist auf Rang 3 Vreni Schneider.

Weitere Schweizer

103. Urs Kälin

105. Max Julen

108. Joël Gaspoz

109. Roger Staub

114. Daniel Mahrer

118. Dumeng Giovanoli

122. Daniel Albrecht

126. Edi Bruggmann

128. Sandro Viletta

134. Silvan Zurbriggen

137. Walter Pranger

144. Martin Hangl

145. Edi Reinalter

147. Steve Locher

154. Patrick Küng

164. Otto Furrer

167. Karl Alpiger

183. Walter Tresch

184. Urs Räber

188. William Besse

189. Ambrosi Hoffmann

193. Luca Aerni

196. Jacques Lüthi

Schweizerinnen und Schweizer mit mehr als 10 Weltcupsiegen

Wenn's Winter ist, ist's dem Corsin egal, wer gut ist. Er will einfach Wärme: Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter