«Ein komisches Rennen» – Pinheiro Braathen führt überlegen vor Schweizer Trio

Wird Lucas Pinheiro Braathen der erste brasilianische Olympiasieger an Winterspielen? Im 1. Lauf des Riesenslaloms fuhr er in einer eigenen Liga – aber die Schweizer lauern.

2. Lauf 13.30 Uhr

Die Bilder glichen sich. Fahrer um Fahrer des olympischen Riesenslaloms in Bormio kam ins Ziel, sah zur Resultattafel und quittierte mit einem Kopfschütteln, was er dort sah. Lucas Pinheiro Braathen hatte mit Startnummer 1 eine Zeit vorgelegt, die für alle anderen unerreichbar war. «Er hatte einen klaren Plan und den konnte er umsetzen», sagte Vater Björn Braathen im ORF über seinen Sohn.

Dem 25-jährigen Brasilianer am nächsten kam Marco Odermatt. Ab Streckenmitte hielt er mit Pinheiro Braathen mit. Der Topfavorit klassierte sich mit 0,95 Sekunden Rückstand als Zweiter.

Odermatt glaubt noch an Gold

«Erst sah ich den Rückstand und dachte: ‹Puh, eine Sekunde ist schon sehr viel.› Dann sah ich den Vorsprung auf den Dritten, das relativierte es etwas. Es ist ein bisschen ein komisches Rennen.»

Es sei warm und das Licht sei flach, sagte Odermatt im SRF weiter. «Ich versuchte, da und dort abzukürzen, es hätte eine rundere Linie benötigt. Lucas hat das besser gemacht.»

Der Nidwaldner ist weit davon entfernt, jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen: «Es ist alles offen. Die Medaillen sowieso – und auch noch für ganz nach vorne. Bei Olympia mit so einem grossen Vorsprung zu führen, ist auch nicht einfach. Darum gilt: Vollgas geben!» Ein Vorteil könnte es sein, dass der Schweizer Trainer Helmut Krug den 2. Lauf stecken darf.

«Ich bin im Hier und Jetzt, fühle mich gut und werde versuchen, meine Nerven im Zaum zu halten», sagte Pinheiro Braathen. Er versprach: «Ich werde bereit sein.»

Meillard selbstkritisch

Gleich hinter Odermatt folgen zwei weitere Schweizer. Loïc Meillard als Dritter liegt bereits 1,57 Sekunden hinter dem Führenden, der Rückstand auf «Odi» beträgt 62 Hundertstel. Thomas Tumler als Vierter trennen 1,89 Sekunden von Gold und 32 Hundertstel vom Podest.

Meillard sagte, er habe am Start noch die Fahrt von Pinheiro Braathen gesehen. «Ich dachte mir, dass das keine super Fahrt gewesen sei, Lucas fuhr nicht so sauber, wie ich das für nötig hielt», täuschte sich der Romand. Selbstkritisch fügte er an: «Ich hätte wohl etwas frecher fahren müssen.»

Tumler: «Bin lieber Jäger»

Tumler sprach im SRF-Interview von einem Gefühl der Wehrlosigkeit. «Den grossen Rückstand zu sehen, war schon frustrierend.» Die Ausgangslage für den 36-jährigen Bündner ist allerdings vielversprechend: «Jetzt bin ich der Jäger und gebe sicher alles. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte.»

Luca Aerni, der vierte Schweizer am Start, büsste beinahe drei Sekunden ein. «Ich merkte, dass ich etwas brav und rund unterwegs war. Aber dass ich so viel Zeit verliere, hätte ich nicht gedacht», sagte der 32-Jährige. (ram)

