Auch Marco Odermatt verlor fast eine Sekunde auf den Führenden.Bild: keystone
Wird Lucas Pinheiro Braathen der erste brasilianische Olympiasieger an Winterspielen? Im 1. Lauf des Riesenslaloms fuhr er in einer eigenen Liga – aber die Schweizer lauern.
14.02.2026, 11:1914.02.2026, 11:19
2. Lauf 13.30 Uhr
Die Bilder glichen sich. Fahrer um Fahrer des olympischen Riesenslaloms in Bormio kam ins Ziel, sah zur Resultattafel und quittierte mit einem Kopfschütteln, was er dort sah. Lucas Pinheiro Braathen hatte mit Startnummer 1 eine Zeit vorgelegt, die für alle anderen unerreichbar war. «Er hatte einen klaren Plan und den konnte er umsetzen», sagte Vater Björn Braathen im ORF über seinen Sohn.
Überragend: Lucas Pinheiro Braathen.Bild: keystone
Dem 25-jährigen Brasilianer am nächsten kam Marco Odermatt. Ab Streckenmitte hielt er mit Pinheiro Braathen mit. Der Topfavorit klassierte sich mit 0,95 Sekunden Rückstand als Zweiter.
Odermatt glaubt noch an Gold
«Erst sah ich den Rückstand und dachte: ‹Puh, eine Sekunde ist schon sehr viel.› Dann sah ich den Vorsprung auf den Dritten, das relativierte es etwas. Es ist ein bisschen ein komisches Rennen.»
Es sei warm und das Licht sei flach, sagte Odermatt im SRF weiter. «Ich versuchte, da und dort abzukürzen, es hätte eine rundere Linie benötigt. Lucas hat das besser gemacht.»
Marco Odermatt: Vierter Einsatz, dritte Medaille?Bild: keystone
Der Nidwaldner ist weit davon entfernt, jetzt schon die Flinte ins Korn zu werfen: «Es ist alles offen. Die Medaillen sowieso – und auch noch für ganz nach vorne. Bei Olympia mit so einem grossen Vorsprung zu führen, ist auch nicht einfach. Darum gilt: Vollgas geben!» Ein Vorteil könnte es sein, dass der Schweizer Trainer Helmut Krug den 2. Lauf stecken darf.
«Ich bin im Hier und Jetzt, fühle mich gut und werde versuchen, meine Nerven im Zaum zu halten», sagte Pinheiro Braathen. Er versprach: «Ich werde bereit sein.»
Meillard selbstkritisch
Gleich hinter Odermatt folgen zwei weitere Schweizer. Loïc Meillard als Dritter liegt bereits 1,57 Sekunden hinter dem Führenden, der Rückstand auf «Odi» beträgt 62 Hundertstel. Thomas Tumler als Vierter trennen 1,89 Sekunden von Gold und 32 Hundertstel vom Podest.
Meillard sagte, er habe am Start noch die Fahrt von Pinheiro Braathen gesehen. «Ich dachte mir, dass das keine super Fahrt gewesen sei, Lucas fuhr nicht so sauber, wie ich das für nötig hielt», täuschte sich der Romand. Selbstkritisch fügte er an: «Ich hätte wohl etwas frecher fahren müssen.»
Tumler: «Bin lieber Jäger»
Tumler sprach im SRF-Interview von einem Gefühl der Wehrlosigkeit. «Den grossen Rückstand zu sehen, war schon frustrierend.» Die Ausgangslage für den 36-jährigen Bündner ist allerdings vielversprechend: «Jetzt bin ich der Jäger und gebe sicher alles. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte.»
Luca Aerni, der vierte Schweizer am Start, büsste beinahe drei Sekunden ein. «Ich merkte, dass ich etwas brav und rund unterwegs war. Aber dass ich so viel Zeit verliere, hätte ich nicht gedacht», sagte der 32-Jährige. (ram)
Nach den ersten 30 kommen noch einige arrivierte Fahrer wie Giovanni Franzoni oder Eduard Hallberg, die aber keine Riesenslalom-Spezialisten sind. Danach sind die Exoten an der Reihe – unter anderen aus Marokko, Albanien, Haiti, Saudi-Arabien oder Kenia. Der zweite Lauf geht dann um 13.30 Uhr los, mit drei Schweizern in bester Position für eine Medaille.
Ein Italiener schliesst den Reigen der besten 30 ab. Er rutscht nach wenigen Fahrsekunden auf dem Innenski aus und verpasst das nächste Tor.
Der ewige Andreas Zampa ist auch noch unterwegs und hält ordentlich mit. Unten wird er etwas weiter in der Linie. Am Ende sind es 2,72 Sekunden Rückstand und Zwischenrang 17. Das ist mehr als ordentlich für den 32-jährigen Slowaken.
Auch Estland ist in diesem Rennen vertreten. Tormis Laine hat seit Copper Mountain im vergangenen November keine Weltcuppunkte mehr gesammelt. Weltcuppunkte gibt es heute sowieso keine, aber 4,92 Sekunden Rückstand sind sehr viel.
Der erste Schwede in diesem Rennen ist ebenfalls noch jung und kam zuletzt immer besser in Fahrt. Heute kann er das nicht bestätigen. Im Ziel sind es 3,5 Sekunden Rückstand.
Der junge Amerikaner hat noch wenig Weltcup-Erfahrung. Wie schlägt er sich heute? Auch ihm verschlägt es die Ski ganz oben schon gewaltig. Unten baut er mehrere Fehler ein und verliert so extrem viel Zeit. Im Ziel sind es fast fünf Sekunden Rückstand.
Die Fahrt des Norwegers dauert nicht lange. Er kassiert einen Schlag auf den Aussenski und rutscht weg. Damit ist er der dritte Fahrer, der heute ausscheidet.
Der dritte und letzte Deutsche ist unterwegs. Auch bei seiner Fahrt dominiert die Farbe rot. Ein Fehler im Mittelteil wirft ihn weit zurück. Im Ziel sind es knapp nicht drei Sekunden Rückstand.
Der Andorraner ist unterwegs. Auch er ist chancenlos, verliert oben schon über eine Sekunde. Immer wieder rutscht ihm der Ski weg – er fährt auf der Marke Van Deer von Marcel Hirscher. Im Ziel summieren sich 2,77 Sekunden Rückstand, damit reiht er sich knapp vor Luca Aerni ein.
Der deutsche hält verhältnismässig gut mit und kommt mit 2,64 Sekunden auf Rang 15 ins Ziel.
Der Verlobte von Michelle Gisin ist ja quasi auch ein halber Schweizer. Der Italiener velriert aber auch oben schon sehr viel Zeit. Und dann verliert er auch den Ski. Bei einem Schlag geht öffnet sich der linke Ski und De Aliprandini scheidet aus. Bitter.
Der junge Franzose kann sein Talent heute auch nicht ausspielen. Er kommt mit fast fünf Sekunden Rückstand ins Ziel und ist klar Letzter.
Der nächste Österreicher wirft sich ins Rennen. Von seinen Teamkollegen konnte einzig Stefan Brennsteiner einigermassen mithalten. Feurstein startet ordentlich, aber unten baut er einige Fehler ein. So wächst der Rückstand auf 2,54 Sekunden an.
Der erste deutsche Athlet in diesem Rennen. Er bewegt sich in den in diesem Rennen mittlerweile üblichen Sphären und kommt mit 2,28 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Dann haben wir den ersten Ausfall in diesem Rennen. Maes wird aus einer Kurve gespickt und verpasst das nächste Tor. Damit kann der Belgier im zweiten Lauf nicht mehr antreten.
Auch Haaser ist hier absolut chancenlos, er verliert bei der letzten Zwischenzeit schon mehr als drei Sekunden. Der Riesenslalom Weltmeister kommt überhaupt nicht auf Zug und ist mit dreieinhalb Sekunden Rückstand klar letzter.
Wir wollen Pinheiro Braathens Führung nicht anzweifeln, aber dass der Brasilianer Odermatt eine Sekunde abnimmt und Odermatt gleichzeitig mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Rest des Felds ist, ist kurios. Gleichzeitig hat die FIS weiterhin grosse Mühe mit ihrem Livetiming auf der eigenen Webseite. Seit Leo Anguenot hat kein Fahrer mehr eine offizielle Schlusszeit erhalten.
Der Amerikaner verliert oben schon die mittlerweile standartmässigen 0,70 Sekunden. Im zweiten Sektor kommt eine weitere Sekunde dazu. Auch er findet die Mischung aus Risiko, aber trotzdem weich fahren überhaupt nicht. So sind es im Ziel 2,46 Sekunden Rückstand.
Bereits der letzte Schweizer in diesem Rennen. Er hat bei der ersten Zwischenzeit schon über eine Sekunde Rückstand. Aerni ist absolut chancenlos, nicht nur im Vergleich mit Braathen, sondern auch mit dem Rest der Welt. 2,97 Sekunden Rückstand sind gleichbedeutend mit der roten Laterne.
Vor zwei Jahren war der Kroate einer der besten Riesensllaomfahrer der Welt. Aber heute ist es ihm wohl deutlich zu wenig eisig. Mit seiner gewaltvollen Fahrweise sticht er immer wieder das Tempo ab. So sammeln sich bis im Ziel 2,67 Sekunden Rückstand an.
Es wird laut in Bormio, denn Alex Vinatzer hat sich soeben aus dem Starthaus geworfen. Auch er verliert oben bereits sieben Zehntel. Jeder Rutscher ist hier einer zu viel, so sind es im Ziel 2,39 Sekunden Rückstand znd Zwischenrang neun.
Die Norweger haben bislang enttäuscht. Kann Timon Haugan die Bilanz aufbessern? Nein, auch Haugan ist hier absolut chancenlos. Mit zweieinhalb Sekunden Rückstand lässt er nur Marco Schwarz hinter sich.
Der Franzose legt gut los, bewegt sich oben in ähnlichen Sphären wie Meillard oder Tumler. Er fällt knapp hinter Tomas Tumler zurück und liegt auf Zwischenrang fünf.
Der Bündner war bei der WM auf dem Riesenlslalom-Podest, war in dieser Saison aber noch nicht so gut in Form. Er verliert oben nur eine halbe Sekunde, das ist ordentlich. Unten drückt es ihn leider etwas fest nach unten, das Kostet noch mehr Zeit. Im Ziel ist es immerhin der vierte Zwischenrang 4, mit 1,89 Sekunden Rückstand.
Der Slowene ist längst nicht mehr so gut in Form, wie er das noch vor zwei, drei Jahren war. Er verliert oben schon eine Sekunde. Er kommt nicht auf Touren und ist mit 2,11 Sekunden Rückstand zweitletzter.
Auch der nächste Österreicher verliert auf den ersten 20 Fahrekunden fast schon sieben Zehntel. Der zweifache Saisonsieger hält nur im dritten Sektor mit, aber im Ziel sind es exakt zwei Sekunden Rückstand.
Wie gelingt dem zweiten Schweizer der erste Durchgang? Oben bewegt er sich in der Sphäre von Marco Odermatt. Aber auch er hat keine Chance im Vergleich mit dem entfesselten Brasilianer. Meillard liegt im Ziel auf dem dritten Zwischenrang, rund eine halbe Sekunde hinter Odermatt und anderthalb Sekunden hinter Pinheiro Braathen.
Jetzt der Schweizer. Er kann einigermassen mit Pinheiro Braathen mithalten, verliert oben «nur» drei Zehntel. Aber im zweiten Abschnitt kreigt auch er sechs Zehntel draufgepackt. Auch Odermatt ist im Vergleich zum Brasilianer chancenlos, aber er ist immerhin eine Sekunde schneller als alle anderen Konkurrenten bisher.
Unerklärliche Abstände und das Live-Timing der FIS funktioniert nicht.
Der grösste Trumpf Österreichs ist wohl dieser Mann. Auch er ist oben gegen Pinheiro Braathen absolut chancenlos, verliert auf den ersten 20 Fahrsekunden mehr als sieben Zehntel, bei der zweiten sind es schon fast zwei Sekunden. Schwarz verliert beinahe drei Sekunden auf die Bestzeit des Brasilianers. Was ist denn hier los?
Und gleich noch ein Norweger – wie kommt Henrik Kristoffersen mit der flachen Piste zurecht? Auch er verliert oben bereits eine halbe Sekunde auf Pinheiro Braathen. Auch im Mittelteil ist er einmal weit vom Tor weg und verliert extrem viel Zeit. Auch Kristoffersen ist chancenlos mit fast zwei Sekunden Rückstand.
McGrath fordert gleich die Zeit von seinem Jugendfreind Braathen. Er verliert bereits oben extrem viel Zeit. Ja McGrath kommt hier überhaupt nicht auf Touren, verliert mit jedem Schwung viel Zeit. Im Ziel sind es mehr als zwei Sekunden Rückstand. Damit ist er schon deutlich geschlagen.
Der in Norwegen geborene Brasilianer eröffnet das Rennen. Es ist schwierig zu sagen, wie gut die Fahrt war. Grosse Fehler hat man nicht gesehen, ganz unten hat es ihn einmal etwas ausgehebelt, aber das sollte nicht viel Zeit gekostet haben.
Viele Riesenslaloms wurden in Bormio noch nicht gefahren. Wer kommt mit der mehrheitlich flachen Strecke am besten zurecht? In wenigen Minuten geht der ersten Durchgang los.
Den Österreicher Marco Schwarz muss man sicher auf der Rechnung haben. Er ist auch in Sölden, wo es unten ähnlich flach ist wie in Bromio immer gut. Daneben Lucas Pinheiro Braathen, der zuletzt in drei Riesenslaloms in Folge auf dem Podest stand. Und natürlich die starken Norweger Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen und Timon Haugan.
Ich hatte guten einen Trainingstag, konnte einige gute Läufe machen. Es ist so ein einfacher Hang, da musst du zwei Läufe Vollgas geben. Es gibt nichts zu taktieren. Wenn man den Mut hat Vollgas zu geben und etwas zu riskieren, kann man schon etwas Zeit herausholen.
Marco Odermatt hat die letzte Gelegenheit, an diesen Olympischen Spielen doch noch Gold zu gewinnen. Der Nidwaldner, der vor vier Jahren in dieser Disziplin in China bereits Olympiasieger wurde, sieht sich allerdings zahlreichen Konkurrenten etwa aus Norwegen und Österreich gegenüber.
Zu ihnen zählt aber auch Loïc Meillard, mit dem Odermatt am Montag in der Team-Kombination noch gemeinsame Sache gemacht und die Silbermedaille geholt hat. Das Schweizer Quartett komplettieren Thomas Tumler und Luca Aerni.
1 Lucas Pinheiro Braathen BRA
2 Atle Lie McGrath NOR
3 Henrik Kristoffersen NOR
4 Marco Schwarz AUT
5 Marco Odermatt SUI
6 Loïc Meillard SUI
7 Stefan Brennsteiner AUT
8 Zan Kranjec SLO
9 Thomas Tumler SUI10 Léo Anguenot FRA
11 Timon Haugan NOR
12 Alex Vinatzer ITA
13 Filip Zubcic CRO
14 Luca Aerni SUI
15 River Radamus USA
16 Raphael Haaser AUT
17 Sam Maes BEL
18 Fabian Gratz GER
19 Patrick Feurstein AUT
20 Alban Elezi Cannaferina FRA
21 Luca de Aliprandini ITA
22 Anton Grammel GER
23 Joan Verdu AND
24 Alexander Schmid GER
25 Eirik Hystad Solberg NOR
26 Ryder Sarchett USA
27 Fabian Ax Swartz SWE
28 Tormis Laine EST
29 Andreas Zampa SVK
30 Tobias Kastlunger ITA
31 Giovanni Franzoni ITA