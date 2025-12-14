bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Klaus Zaugg: André Petersson von den SCL Tigers steckt in einem Dilemma

Tigers PostFinance Top Scorer Andre Petersson, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem EV Zug, am Freitag, 5. Dezember 2025, in der Emmental Versicherun ...
Bleibt André Petersson bei den SCL Tigers.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

«Big Money» oder «Disneyland» – das Dilemma eines Starstürmers

Er ist der drittbeste Torschütze der Liga, buchte soeben für Schweden gegen die Schweiz den Ausgleich (2:2) – und Langnau hat gute Chancen, dass André Petersson bleibt.
14.12.2025, 12:5214.12.2025, 12:52
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Schwedens Nationaltrainer Sam Hallam wird nächste Saison neuer Bandengeneral in Genf. Da ist es naheliegend, dass er in Zürich gefragt wird, ob er eigentlich ein Interesse daran habe, Langnaus André Petersson nach Genf zu holen. Servette hat zwar bereits sechs Ausländer auch für nächste Saison unter Vertrag, aber wer um den Titel spielen will, beginnt im Herbst besser mit sieben oder acht ausländischen Arbeitnehmern. Langnaus André Petersson wäre da eigentlich der perfekte 7. Mann: Er wird im September 36, ist ein Leitwolf auf dem Eis, gehört zu den besten Torschützen (aktuell hinter Matej Stranski und Theo Rochette die Nummer drei der Liga!) und als Musterprofi wird er klaglos hin und wieder auf der Tribüne Platz nehmen.

Sam Hallam, ein charismatischer Kommunikator wie Patrick Fischer, reagiert auf diese Frage freundlich und antwortet zur Freude der Chronisten mit Substanz. Erst rühmt er André Petersson und wie es sich gehört, verweist er für solche Auskünfte an Genfs Sportdirektor Marc Gautschi, der zuständig sei. Dann ergänzt er: «Ja, ich habe mich mit André unterhalten. Aber er sagte mir, Option Nummer 1 sei für ihn eine weitere Saison in Langnau. Es gefalle seiner Familie und ihm dort sehr gut.» Kommt dazu: Nächste Saison wechselt mit Jonathan Dahlen (27) ein weiterer Schwede ins Emmental und er könnte im Falle eines Falles mit André Petersson die wirkungsvollste Flügelzange der Liga bilden.

Langnaus Sportchef Pascal Müller hat André Petersson inzwischen eine Verlängerungsofferte unterbreitet. So viel wie Marc Gautschi – oder andere Sportdirektoren - kann er in keinem Fall offerieren. Der schwedische Stürmer steht daher vor der Wahl (oder dem Dilemma) «Big Money» oder «Disneyland».

Die National League im Allgemeinen und Langnau im Besonderen gelten in Europa als «Hockey-Disneyland»: Sehr gute Bezahlung (selbst die vernünftigen Saläre in Langnau sind im europäischen Vergleich schon wegen unserer formidablen Landeswährung hoch) und vor allem für Familien gibt es eine weltweit unübertroffene Lebensqualität: Keine langen Auswärtsfahren, jeden Abend – auch nach einer Auswärtspartie – zu Hause. Die Kinder können in einem Dorf wie Langnau sich zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Schule begeben und das Familienoberhaupt braucht auch kein Auto, um zum Stadion zu gelangen. Was Nordländer im Tal der heulenden Winde zu schätzen wissen: In Langnau gibt es – das ist statistisch bewiesen – nach Davos auf der Alpen-Nordseite am meisten Sonnentage.

Tigers Andre Petersson, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem EHC Kloten, am Samstag, 22. November 2025, in der Emmental Versicherung Arena in Langnau ...
André Petersson zeigt bei den Tigers starke Leistungen.Bild: keystone

André Petersson hat nach sieben Jahren in der KHL (2014 bis 2021) seine Vermögensbildung abgerundet und ist eigentlich nicht mehr auf «Big Money» angewiesen. Es wäre keine Überraschung, wenn er alle Offerten der Kassen-Titanen ausschlägt und in Langnau verlängert.

Auch Federer gratuliert: Niederreiter schreibt Geschichte und gewinnt sein 1000. NHL-Spiel
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg des Österreichers
14. Dezember 1997: Hermann Maier gewinnt den Riesenslalom von Val d'Isère. Doch lange kann er sich nicht über seinen Erfolg freuen: Der «Herminator» wird disqualifiziert, weil er im Ziel einen Ski zu früh auszieht.
54 Weltcup-Siege stehen in der Bilanz von Ski-Star Hermann Maier. In der offiziellen Bilanz. Denn nach Maiers eigener Zählweise hat er im Weltcup 55 Mal gewonnen. Der Österreicher sieht sich auch als Sieger des Riesenslaloms von Val d'Isère, den er als schnellster Fahrer bewältigt hat.
Zur Story