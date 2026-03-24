Odermatt scheidet im 1. Lauf aus – jetzt spricht im Kugelkampf alles für Pinheiro Braathen

Marco Odermatt scheidet beim letzten Riesenslalom des Winters in Hafjell im ersten Lauf aus. Lucas Pinheiro Braathen führt und hat eine Hand an der kleinen Kristallkugel.

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Odermatt eröffnete das Rennen bei garstigen Verhältnissen mit leichtem Regen und Wind. Der 28-Jährige nahm viel Risiko bei seiner Fahrt. Zu viel, wie sich kurz nach der ersten Zwischenzeit zeigte. Er hob über eine Welle ab, verlor viel Tempo und rutschte wenig später auf dem Innenski weg.

Mit seinem zweiten Ausfall des Winters öffnete Odermatt die Tür im Kugelkampf für Pinheiro Braathen. Der für Brasilien startende Olympiasieger, der 48 Punkte aufholen muss, gab sich keine Blösse und stellte die Laufbestzeit auf. Ihm reicht ein 4. Platz, um Odermatt in der Riesenslalom-Wertung zu überholen. Auf Atle Lie McGrath im 5. Zwischenrang hat er 0,97 Sekunden Reserve.

Wird Braathen mindestens Dritter, hat er die Kugel auf sicher. Ansonsten könnte Loïc Meillard der lachende Dritte sein. Sollte er das Rennen gewinnen und Pinheiro Braathen hinter die Podestränge zurückfallen, würde sich der Westschweizer die Kugel sichern. Bei Halbzeit ist Meillard mit 0,63 Sekunden Rückstand Dritter. Auf Platz 2 liegt der Österreicher Stefan Brennsteiner, der 21 Hundertstel auf den Führenden einbüsste.

Lucas Pinheiro Braathen mit einer starken Leistung im 1. Lauf. Video: SRF

Thomas Tumler (13.) und Luca Aerni (15.) liegen mit mehr als zwei Sekunden Rückstand weit zurück. Der zweite Lauf startet um 12.30 Uhr. (riz/sda)

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