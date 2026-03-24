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Ski-Weltcup: Odermatt scheidet aus – Pinheiro Braathen führt

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Odermatt scheidet im 1. Lauf aus – jetzt spricht im Kugelkampf alles für Pinheiro Braathen

Marco Odermatt scheidet beim letzten Riesenslalom des Winters in Hafjell im ersten Lauf aus. Lucas Pinheiro Braathen führt und hat eine Hand an der kleinen Kristallkugel.
24.03.2026, 08:3024.03.2026, 10:37

Odermatt eröffnete das Rennen bei garstigen Verhältnissen mit leichtem Regen und Wind. Der 28-Jährige nahm viel Risiko bei seiner Fahrt. Zu viel, wie sich kurz nach der ersten Zwischenzeit zeigte. Er hob über eine Welle ab, verlor viel Tempo und rutschte wenig später auf dem Innenski weg.

Ausgerechnet im Kugelkampf: Hier scheidet Odermatt im Riesenslalom aus

Mit seinem zweiten Ausfall des Winters öffnete Odermatt die Tür im Kugelkampf für Pinheiro Braathen. Der für Brasilien startende Olympiasieger, der 48 Punkte aufholen muss, gab sich keine Blösse und stellte die Laufbestzeit auf. Ihm reicht ein 4. Platz, um Odermatt in der Riesenslalom-Wertung zu überholen. Auf Atle Lie McGrath im 5. Zwischenrang hat er 0,97 Sekunden Reserve.

Wird Braathen mindestens Dritter, hat er die Kugel auf sicher. Ansonsten könnte Loïc Meillard der lachende Dritte sein. Sollte er das Rennen gewinnen und Pinheiro Braathen hinter die Podestränge zurückfallen, würde sich der Westschweizer die Kugel sichern. Bei Halbzeit ist Meillard mit 0,63 Sekunden Rückstand Dritter. Auf Platz 2 liegt der Österreicher Stefan Brennsteiner, der 21 Hundertstel auf den Führenden einbüsste.

Lucas Pinheiro Braathen mit einer starken Leistung im 1. Lauf.Video: SRF

Thomas Tumler (13.) und Luca Aerni (15.) liegen mit mehr als zwei Sekunden Rückstand weit zurück. Der zweite Lauf startet um 12.30 Uhr. (riz/sda)

Weshalb im Riesen-Kugelkampf einiges gegen Odermatt spricht

Das Wichtigste in Kürze:

  • Beim Weltcup-Final der Alpinen in Norwegen steht am Dienstag die vorletzte Kugelentscheidung bei den Männern an.
  • Im Fokus stehen dabei zwei Schweizer und ein Brasilianer. Marco Odermatt geht mit 48 Punkten Vorsprung auf Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen in den letzten Riesenslalom der Saison in Hafjell. Loïc Meillard hat mit einem Rückstand von 89 Punkten nur noch theoretische Chancen auf den Disziplinensieg.
  • Wird Odermatt mindestens Dritter, hat er die kleine Kugel auf sicher – zum fünften Mal in Serie.
  • Der Start zum ersten Lauf erfolgt um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr.

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