Marco Odermatt schied im letzten Riesenslalom der Saison aus. Bild: keystone

Ausgerechnet im Kugelkampf: Hier scheidet Odermatt im Riesenslalom aus

Das könnte die Entscheidung im Kampf um die Kristallkugel im Riesenslalom gewesen sein. Marco Odermatt scheidet im ersten Lauf aus und muss nun auf einen Fehler vom Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen hoffen.

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Marco Odermatt scheidet im Riesenslalom von Hafjell aus und erlebt einen riesigen Rückschlag im Kugelkampf. Dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen wird im abschliessenden Riesen der Saison ein vierter Platz für die kleine Kristallkugel reichen.

Nach einem starken Start und der besten Zwischenzeit im ersten Sektor hebt der Nidwaldner bei einer Welle ab und kommt beinahe zu Fall. Zwar kann sich der fünffache Gesamtweltcupsieger kurzzeitig noch fangen, scheidet danach aber trotzdem aus.

Odermatt scheidet aus. Video: SRF

Nun muss Odermatt darauf hoffen, dass Pinheiro Braathen im zweiten Lauf patzt oder von mindestens vier Konkurrenten überholt wird. Seit der Saison 2021/22 hat Odermatt jedes Mal die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewonnen. Der Brasilianer Pinheiro Braathen gewann 2022/23 noch als Norweger die Slalom-Kugel, hat im Riesenslalom die Disziplinenwertung aber noch nie gewinnen können. Dies könnte sich in wenigen Stunden bereits ändern. Um 12.30 Uhr findet der zweite Lauf statt und jetzt spricht alles für den 25-Jährigen.

Der Liveticker zum Riesenslalom: Odermatt scheidet im 1. Lauf aus – jetzt spricht im Kugelkampf alles für Pinheiro Braathen

Es ist überhaupt nicht der Saisonfinal von Odermatt. Bereits in der Abfahrt fuhr er «nur» auf Rang 7 und im Super-G musste sich der grosse Dominator der letzten Jahre gar mit einem 19. Platz zufriedengeben und verpasste die Punkte. Im Nachhinein sprach der Schweizer vom schlechtesten Rennen der letzten fünf bis sechs Jahre.

Trotzdem kann sich Odermatt auch in diesem Winter über mindestens drei Kugeln freuen. Neben dem Gesamtweltcup war Odi über die Saison gesehen auch der beste Abfahrer und Super-G-Fahrer. (riz)