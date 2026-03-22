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Ski-Weltcup: Der Super-G der Frauen von Kvitfjell im Liveticker

Sofia Goggia holt sich die Super-G-Kugel – Corinne Suter rast auf Rang 2

22.03.2026, 09:4522.03.2026, 12:03

Sofia Goggia sichert sich mit dem Sieg im letzten Super-G der Saison in Kvitfjell die kleine Kristallkugel. Hinter der Italienerin wird Corinne Suter starke Zweite.

Goggia hätte bei einem Vorsprung von 63 Punkten auf die einzig verbliebene Konkurrentin Alice Robinson bereits ein 6. Platz beim Saisonfinale in Norwegen sicher zum erstmaligen Kugelgewinn im Super-G gereicht. Wie gewohnt taktierte die 33-Jährige jedoch nicht, sondern fuhr angriffig. Mit einer perfekten Fahrt distanzierte sie die Konkurrenz um 32 Hundertstel und mehr und siegte zum 29. Mal im Weltcup, zum zehnten Mal im Super-G.Damit geht auch die zweite kleine Kristallkugel in den Speed-Disziplinen an Italien. Laura Pirovano sicherte sich am Samstag den Disziplinensieg in der Abfahrt. Goggia trat in die Fussstapfen von Lara Gut-Behrami. Die verletzte Tessinerin sicherte sich in den vergangenen drei Wintern die kleine Kugel im Super-G.

Italy&#039;s Sofia Goggia kisses the globe trophy for the super-G discipline title after winning an alpine ski, women&#039;s super-G race, at the Lillehammer World Cup Finals, in Kvitfjell, Norway, Su ...
Sofia Goggia gewinnt den Super-G in Lillehammer.Bild: keystone

Goggia musste nur einmal um den Sieg zittern – als Corinne Suter mit Startnummer 19 lange auf Siegkurs war. Die 31-jährige Schwyzerin war oben klar schneller unterwegs als die Italienerin, büsste im letzten Abschnitt jedoch entscheidend Zeit ein und verpasste ihren dritten Sieg im Super-G. Suter bestätigte zum Abschluss des Winters aber ihre gute Form, nachdem sie aufgrund einer Verletzung einen schwierigen Start in die Saison hatte.

epa12840771 Corinne Suter of Switzerland competes during the Super-G at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Kvitfjell near Lillehammer, Norway, 22 March 2026. EPA/Cornelius Poppe NORWAY OUT
Corinne Suter fährt auf den 2. Platz.Bild: keystone

Das Podest komplettierte die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Für sie war es die zweite Podestklassierung innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie am Samstag in der Abfahrt Dritte wurde.

Emma Aicher verpasste das Podest um die Winzigkeit einer Hundertstelsekunde. Sie sammelte aber wertvolle Punkte im Kampf um die grosse Kristallkugel. Die 22-jährige Allrounderin liegt bei zwei ausstehenden Rennen noch 45 Punkte hinter Mikaela Shiffrin, die nicht über Rang 22 hinauskam und keine Punkte holte.Malorie Blanc, die zweite für das Saisonfinale qualifizierte Schweizerin, zeigte ebenfalls eine gute Leistung. Sie klassierte sich mit 1,45 Sekunden Rückstand auf die Siegerin im 9. Rang.

Ihr letztes Rennen im Weltcup bestritt Ilka Stuhec. Die zweifache Abfahrts-Weltmeisterin aus Slowenien zog nach 252 Rennen auf höchster Stufe im Alter von 35 Jahren einen Schlussstrich unter ihrer Karriere. (sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

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